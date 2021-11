BTS y ‘Among Us’ tendrán colaboración especial, de la cual no se dieron todos los detalles, aunque tendría que ver con su iniciativa BT21.

A través de un video, BTS anunció su llegada a ‘Among Us’ el popular juego de descubrir el impostor; el tráiler muestra a los personajes del interactivo junto a los de BT21.

Si bien se pensaría que la colaboración entre BTS y ‘Among Us’ sería de skins de BT21, la banda aclaró que su alianza no iría en ese sentido; por lo menos en lo que se refiere al juego.

Los detalles completos de la unión entre BTS y ‘Among Us’ serán revelados el próximo 25 de noviembre a las 8:00 PM (CDMX), igualmente a través de las redes sociales del grupo.

Lo único que se sabe es que los que sea que tenga preparado BTS, estará disponible en todas las versiones de ‘Among Us’ a nivel mundial, esto tomando en cuenta la popularidad de la banda.

¿De qué tratará la colaboración entre BTS y ‘Among Us’?

Aunque no se tienen detalles exacto de lo que implicará la colaboración entre BTS y ‘Among Us’, hay quienes ya han especulado acerca de lo que veremos en el juego.

Fans señalan que sí se hará uso del concepto BT21 de BTS, aunque en forma de mercancía especial de ‘Among Us’; por eso es que no habrá skins en el juego.

Tomando en cuenta que BT21 fue algo que BTS desarrollo para el servicio de mensajería LINE, su implicación con el juego de ‘Among Us’ podría violar algún acuerdo previo.

BTS Among Us (@BT21_)

Asimismo, no se descarta que sí haya contenido de BTS en ‘Among Us’; pero en forma más relacionada a la banda, como sucedió con el evento en ‘Fortnite’.

Se habla de skins de los miembros de BTS, así como algún modo o escenografía especial de ‘Among Us’ relacionada al conjunto de Corea del Sur.

También se habla de la posible revelación de nueva música de BTS en ‘Among Us’, aunque esto luce poco probable dadas las limitaciones del software.

Con información de BTS.