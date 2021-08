‘Fortnite’: Creadores de ‘Among Us’ acusan de plagio a Epic Games

Apenas el pasado 17 de agosto se anunció la llegada del modo Impostores a ‘Fortnite’ y ya hay una polémica con los creadores de ‘Among Us’.

Y es que la gente de Innersloth señala que el nuevo modo de ‘Fortnite’ es muy parecido a su juego, tal vez más de lo que se esperaría.

A través de redes sociales mostraron como hay muchas similitudes entre Impostores de ‘Fortnite’ y ‘Among Us’, incluso en la distribución del mapa.

Fortnite Among Us (@supergarydeluxe)

De todos modos, esa es mi aportación sobre todo. Volveré a agregar traseros a Among Us o lo que sea

Fortnite Among Us (@PuffballsUnited)

No patentamos la mecánica Among Us. No creo que eso lleve a una industria de juegos saludable. Sin embargo, ¿es realmente tan difícil poner un 10% más de esfuerzo en darle tu propio giro?

Marcus Bromander