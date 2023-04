El Escorpión Dorado entrevistó a El Mariana de 24 años de edad, uno de los streamers más famosos de Twitch y por supuesto que dejó varios momentos épicos.

Alex Montiel, el reconocido youtuber de 41 años de edad, en su personaje del Escorpión Dorado, ha tenido otra entrevista con uno de los streamers más vistos en Latinoamérica e Hispanoamérica: El Mariana.

Osvaldo Palacio Flores, mejor conocido en el mundo del streaming y de las redes sociales como El Mariana, tuvo épicos momentos durante su entrevista con El Escorpión Dorado.

Y aquí están los más memorables que ocurrieron durante su entrevista, en donde cabe recalcar que El Mariana estaba de visita en la CDMX.

Durante su recorrido para su programa en YouTube de El Escorpión al Volante, El Mariana quien fue su invitado de esta ocasión, interrumpieron una grabación,.

Aunque no quedó claro de qué televisora o producción era la grabación, poco importó para el Escorpión Dorado y para El Mariana llegar e interrumpir mientras grababan su entrevista.

Y dicho y hecho, El Mariana aceptó el reto del Escorpión Dorado y terminó gritando esa frase, echando a perder la grabación de la cual el streamer pensó que era de ‘La Rosa de Guadalupe’.

Uno de los momentos que ha causado gracia entre los usuarios de redes sociales, es que El Mariana bromeó con Escorpión Dorado, y este lo tachó de racista.

Cabe mencionar que el humor tanto de El Mariana como del Escorpión Dorado es ácido, por lo que ninguno se lo tomó a mal.

Y es que durante un momento, El Mariana confesó sentirse guapo mientras que el Escorpión Dorado comenzó a molestarlo.

Siendo este uno de los épicos momentos de El Mariana con el Escorpión Dorado, ya que ambos se andaban molestando.

Durante su entrevista con el Escorpión Dorado, El Mariana le cuestionó al youtuber sobre las personalidades a las que ha entrevistado.

Entre las cuales ha incluido a famosos, cantantes e incluso grandes streamers como Ibai Llanos de 28 años de edad.

Y de un momento a otro, El Mariana le preguntó si es que algún día el Escorpión Dorado entrevistaría a Alex Marín y esto contestó el también influencer:

“¿El de las porno? No mames, ¿Él qué es? El único error que he tenido es subirte a ti, papito. Hay de errores a errores, eres un error chiquito, lo otro sería una pendejada”

Otro de los momentos épicos que se vivieron en la entrevista de El Escorpión Dorado y El Mariana, fue cuando el streamer le preguntó al youtuber si estaba emperlado como el Babo.

Pregunta que provocó la risa del Escorpión Dorado y su equipo técnico, a lo que le respondió a El Mariana que tocara para comprobar.

“Yo si me puse a pensar si me haría algo así pero en realidad es que no, no creo”

El Mariana