Te presentamos los videojuegos anunciados en el State of Play del 12 de febrero; su fecha de salida, tráiler y más.

El State of Play dio un vistazo de los proyectos que vienen para la plataforma PlayStation.

En un evento digital, el State of Play nos trajo diversos videojuegos para todas las audiencias. Aquí los títulos que se revelaron:

Monster Hunter Wilds Shinobi: Art of Vengance Sonic Racing Crossworlds Digimon Story Time Stranger Lost Soul Aside Like A Dragon Pirate Yakuza in Hawaii Dave The Driver- Ichiban´s Holiday Splitgate 2 WWE 2K25 Borderlands 4 Split Fiction Directive 8020 Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic The Midnight Walk Darwin’s Paradox! Warrirors: Abbyss Onimusha: Way of the Sword Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Hell is Us Lies of P Dreams of another Days Gone Remastered Tides of Annihilation Metal Eden Minds Eye Saros

Videojuegos anunciados en el State of Play: Monster Hunter Wilds

El State of Play arrancó con el tráiler de Monster Hunter Wilds de Capcom.

Dicho RPG de acción tiene como fecha de salida el 28 de febrero en PS5.

Monster Hunter Wilds (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: Shinobi: Art of Vengance

SEGA nos presentó Shinobi: Art of Vengance, un videojuego que se inpira en la cultura medieval japonesa para contarnos su historia.

Se espera que Shinobi: Art of Vengance se estrene el 29 de agosto de 2025.

Shinobi: Art of Vengance (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: Sonic Racing Crossworlds

En el State of Play también se liberó un avance de Sonic Racing Crossworlds, un videojuego de carreras.

El tráiler mostró la jugabilidad, personajes de Sonic y pistas que tendrá el videojuego que tendrá una prueba cerrada el 21 de febrero.

Sonic Racing CrossWorlds (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: Digimon Story Time Stranger

Otro título que tendremos será Digimon Story Time Stranger, el videojuego contará con espacios semiabiertos y una narrativa atrapante.

Toma en cuenta que esta producción de Bandai Namco llegará en algún punto del 2025.

Digimon Story Time Stranger (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: Lost Soul Aside

El State of Play también fue el escenario para la presentación de Lost Soul Aside.

Su tráiler dejó apreciar la jugabilidad y su trama. El juego tiene fecha de salida para el 30 de mayo.

Lost Soul Aside (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: Like A Dragon Pirate Yakuza in Hawaii

Hablemos ahora de Like A Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, cuyo gameplay también fue revelado en el State of Play.

Dicho título contará con un demo para el 13 de febrero, aunque su salida oficial es el día 21 del mismo mes.

Videojuegos anunciados en el State of Play: Dave The Driver- Ichiban’s Holiday

Dave The Driver- Ichiban’s Holiday, de la saga Like a Dragon, contará con un nuevo DLC.

Este contenido descargable se encontará disponible en el mes de abril.

Dave The Driver- Ichiban´s Holiday (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: Spligate 2

De igual manera, en el State of Play se confirmó Splitgate 2, videojuego que te dejará jugar con hasta 24 personas en un mapa.

Toma nota porque Splitgate 2 llegará el próximo 27 de febrero de 2025.

Splitgate 2 (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: WWE 2K25

Paul Heyman -de 59 años de edad- presentó WWE 2K25 en el State of Play.

El cual contará con le modo de juego en línea The Island. Este título tiene fecha de salida el 14 de marzo.

WWE 2K25 (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: Borderlands 4

El shooter Boderlands 4 también se presentó con un emocionante tráiler en el State of Play.

Esta nueva entrega del videojuego estará disponible en PS5 el 23 de septiembre.

Borderlands 4 (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: Split Fiction

Revisemos Split Fiction, que confirmó su fecha de salida en el State of Play.

Se trata de una aventura cooperativa que tendremos para disfrutar el 6 de marzo.

Split Fiction (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: Directive 8020

En el State of Play vimos el emocionante tráiler de Directive 8020, un videojuego de ciencia ficción.

El lanzamiento de este título será el 2 de octubre.

Directive 8020 (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic

La franquicia de Five Nights at Freddy’s contará con un nuevo título, según se reveló en el State of Play.

Se trata de Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic, que estará disponible el 13 de junio para PS5 y PC.

Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: The Midnight Walk

El título The Midnight Walk también es un proyecto que se prepara.

Durante el State of Play se anunció que su fecha de salida es el 8 de mayo.

The Midnight Walk (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: Darwin’s Paradox!

En Darwin’s Paradox! manejas a un divertido pulpo, de acuerdo con lo mencionado en el State of Play.

Este título llegará en 2025 en una fecha por confirmar.

Darwin´s Paradox! (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: Warrirors: Abbyss

Otra de las sorpresas en el State of Play fue Warrirors: Abbyss, el cual ya está disponible para PS5 y PS4.

Warrirors: Abbyss (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: Onimusha: Way of the Sword

El gameplay de Onimusha: Way of the Sword también llegó con su primer tráiler.

Habrá que esperar por este título, ya que llega hasta el 2026.

Onimusha: Way of the Sword (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

También vimos en el State of Play un tráiler de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Este juego tiene como fecha de salida el 28 de agosto.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: Hell is Us

El videojuego Hell is Us sorprendió en el State of Play.

Dicho título desarrollado por Rogue Factor estará disponible el 4 de septiembre.

Hell is Us (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: Lies of P

El emocionante Lies of P presentó su primer DLC, el cual estará disponible para el verano.

Lies of P (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: Dreams of Another

El nuevo juego de Baiyon será Dreams of Another, una obra renueva los títulos de disparos.

Cabe mencionar que lo veremos en algún punto del 2025.

Dreams of another (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: Days Gone Remastered

Tendremos una remasterización del juego Days Gone. Su fecha de salida es el 25 de abril.

Usuarios con el juego en PS4 podrán actualizarlo a la nueva versión por 205 pesos.

Days Gone Remastered (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: Tides of Annihilation

El videojuego Tides of Annihilation nos mostró un emocionante mundo victoriano con mucha acción.

El título se encuentra en desarrollo para PS5 sin fecha de salida aún.

Tides of Annihilation (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: Metal Eden

Para los amantes de los juegos de disparos, se presentó Metal Eden, el cual estará disponible desde el 6 de mayo para todos los jugadores.

Metal Eden (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: Minds Eye

El juego Minds Eye también fue parte de los anuncios que nos presentó el State of Play.

Con una trepidante historia, esta producción llega para el verano 2025.

Minds Eye (PlayStation)

Videojuegos anunciados en el State of Play: Saros

El State of Play cerró con la presentación del videojuego en tercera persona Saros.

Se trata de un título de Nex Machina, el cual llegará hasta el 2026 para PS5.