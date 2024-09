Durante el State of Play del 24 de septiembre de 2024, Sony sorprendió a todos con la revelación de Ghost of Yotei.

Ghost of Yotei es la secuela de Ghost of Tsushima, el aclamado juego de PS4 que saliera en 2020, siendo un inesperado éxito para la plataforma.

En el State of Play pudimos ver un tráiler cinemático que nos presenta un poco de la historia y ambientación del juego, así como a su nueva protagonista.

Siendo, desde este momento, uno de los juegos más esperados para PS5 de todos los que se presentaron en el State of Play.

Ghost of Yōtei (Sony)

¿Cómo será Ghost of Yotei? Esto se presentó en el State of Play

De acuerdo con el tráiler del State of Play e información de PlayStation, Ghost of Yotei se desarrollará 300 años después de Ghost of Tsushima, en 1603.

Ghost of Yotei encarnaremos a Atsu, una joven que vive en Hokkaido, cerca del monte Yotei, que es el que le da nombre al juego.

Al estar en el Periodo Edo, ahora se contarán con armas más elaboradas, como escopetas, que se combinarán con las katanas de la protagonista.

El State of Play no reveló mucho de la historia, aunque se espera que haya alguna clase de referencia a la aventura de Jin Sakai en Ghost of Tsushima.

Ghost of Yotei (Sony)

¿Cuándo se estrenará Ghost of Yotei en México? Se reveló en State of Play

El tráiler de Ghost of Yotei en el State of Play señaló que el juego se estrenará en algún punto de 2025 a nivel mundial, eso incluye México.

Sin embargo, no se dieron más detalles del lanzamiento de Ghost of Yotei; Sony tampoco expandió la información al respecto.

Ghost of Tsushima salió en agosto de 2020, es posible que PlayStation quiera repetir la estrategia con esta nueva entregan, estrenando en verano.

Con esto evita los lanzamientos fuertes de fin de año como el posible GTA VI, así como a los lanzamientos de inicios de los primeros meses de 2025.

La apuesta es que Ghost of Yotei saldrá en México y el resto del mundo, entre junio y agosto de 2025. Estaremos al pendiente de cualquier actualización.

Con información de Sony