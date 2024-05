Durante la última transmisión en vivo de Yeri Mua -22 años de edad-, explotó en contra de Cry y hasta criticó su canción Lo siento.

Pues cuando le preguntaron a Yeri Mua porqué no había compartido o dado promoción a la canción de Cry, ella se agarró y comenzó a criticarla.

Y es que tal y como reveló Yeri Mua, reveló que Cry -24 años de edad- nunca la ayudó y que nunca la llevó a terapia o le dio sus pastillas, e incluso dio a entender que ya no se hablan como antes.

“Empezó e inició en mi vida porque yo lo conocí hablando mal de mi, yo lo conocí insultándome, burlándose de todos mis procesos, burlándose de todas mis caídas, burlándose de mis ex novios, de todo” Yeri Mua

Yeri Mua reveló que aunque ella decidió dejarlo entrar a su vida pero no para que fuera su pareja, fue algo que los fans no entendieron.

“Decían que era por él, que él me estaba ayudando y discúlpenme pero él jamás me estuvo ayudando, él jamás me llevó a terapia, él jamás me dio un solo medicamento, para nada” Yeri Mua

Yeri Mua se va en contra de Cry y asegura que nunca la ayudó en su proceso

Si bien Yeri Mua explotó en contra de las fans del ya extinto CryMua diciendo que esos fans solo querían al streamer como su novio, también echó en cara que él jamás le ayudó en sus procesos.

Pues Yeri Mua aseguró que una de las cosas que más le molestaron e incomodaron es que a cada rato le decían que Cry la había ayudado mucho en su progreso, asegurando que jamás fue así.

“El pasar de una persona que era mi hater a luego decir que él era el que me estaba ayudando en todo mi proceso, que él me cambió, que él me sanó, wey no se mamen” Yeri Mua

Notablemente molesta, Yeri Mua dijo que del shipp del CryMua no se benefició, sino que le afectó y dejó en claro que Cry nunca fue su mejor amigo.

Yeri Mua dijo que solo se la pasaban bien cuando transmitían juntos pero él no la ayudó a salir de la depresión ni mejoró su vida y que las personas que critican los fans son quienes la han ayudado.

“Me la pasaba bien cuando estábamos en stream pero apagamos el stream y otra vez venían comentarios ojetes” Yeri Mua

De igual manera Yeri Mua aseveró que solo estaba minutos con Cry y únicamente hablaban por WhatsApp, y aunque dijo que no tenía nada negativo que decir de él.

“No tengo nada negativo que decir de él mas que unas que otras cosas que me dejaron un mal sabor de boca que la culpa ni siquiera la tiene él” Yeri Mua

Yeri Mua crítica la canción de Cry ‘Lo siento’

Luego de explotar contra Cry y sus fans, Yeri Mua se sinceró y dio su opinión sobre la canción del streamer ‘Lo siento’.

Yeri Mua dijo que había escuchado una parte de la canción y dijo que era justo lo que esperaba de él: una canción triste.

“La canción es muy él y les voy a ser bien sincera, la verdad así como a él no le gustó chupón cuando él me conoció y criticó chupón y dijo que jamás la iba a oír en los antros y que estaba bien ojete, su canción la verdad no es mi género, no es mi estilo” Yeri Mua

Si bien Yeri Mua dijo que no iba a ser hipócrita al decir que le había encantado la canción de Cry, dijo que era el estilo del streamer y lo respetaba “y está linda para él y para las chavitas”.

“Esta cool y bien por él y que se siga esforzando y que siga sacando música y que le vaya super bien y ojalá y pegue y ojalá se gane mil Grammys, ojalá le vaya excelente y le deseo lo mejor” Yeri Mua

Yeri Mua asegura que su shippeo con Aaron Mercury era mejor que con Cry

Tras sincerarse sobre lo que pensaba sobre Cry, la canción y el fandom CryMua, Yeri Mua aseguró que el shippeo fue lo peor que pudo pasarle.

Incluso dijo que pensaba que el shippeo anterior que tuvo, fue mejor que el CryMua, refiriéndose a cuando estaba con Aaron Mercury -23 años de edad-.

Algo que por supuesto enojó a los fans, e incluso ya le hicieron a Yeri Mua un recopilatorio de las declaraciones en donde se contradice, pues antes aseguraba que Cry era lo mejor que le había ocurrido y era su mejor amigo.

De momento, en redes sociales continúan criticando a Yeri Mua por haberse ido en contra de Cry y remarcan que sus relaciones de amistad o noviazgo, siempre terminan igual para ella.