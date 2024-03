Yeri Mua confirmá que anda con Jey F después de tantos rumores, y algunos fans piensan que es el fin del CryMua.

Yeri Mua -22 años- se sinceró con sus fans y a través de sus historias de Instagram confirmó lo que muchos ya sospechaban: Jey F es su novio.

La revelación de Yeri Mua confirmando que Jey F es su novio, lo cual hace preguntar a los fans si es que el CryMua llegó a su fin.

Pues después de recibir mucho hate de seguidores metiéndose en su vida, diciendo con quién puede o no estar, fue que Yeri Mua decidió poner un alto y revelar que Jey F es su novio.

Si bien muchas veces Yeri Mua y Cry -24 años- aseguraron ser nada más amigos y quererse mucho como tal, hubo muchas fans que se enojaban porque nunca revelaron más allá que una relación de amistad.

Yeri Mua ha confirmado su relación con Jey F, siendo este un golpe duro para todos aquellos que seguían en ship del CryMua.

Si bien algunos ya sospechaban que Jey F era pareja de Yeri Mua, la influencer y cantante terminó por confirmarlo.

En sus historias de Instagram, Yeri Mua aseguró que ya no quería hablar de su vida privada y que ella ya tenía a sus seguidoras mucho antes del CryMua.

La influencer aseguró que el mentir u ocultar a Jey F es porque ya no quiere tener una relación pública , además asegura que no sabe si en 10 años seguirá con la misma persona.

“En efecto, obviamente tengo muchísimo aprecio por Jean Franco y todo el mundo me pregunta ‘estás con él, no estás con él’, me acosan, me toman fotos, me graban, estoy cansada. No sé que necesitan que les muestre yo para dejarnos en paz pero sí en efecto, estoy enamorada de él, me la paso muy bien con él y me trata muy bien y es lo único que necesitan saber.”

Yeri Mua