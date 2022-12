Lucy Sánchez, mejor conocida en Twitter como Lucecita, es la ex actriz de voz de Joy, un personaje de la serie animada ‘Five nights at freddy’s high school’.

Y recientemente en la plataforma y redes sociales Lucecita fue cancelada por el fandom de la serie quien la tacho de: transfóbica, homofóbica y provida.

Esto luego de que Lucecita hubiera compartido y comentado distintas publicaciones en la plataforma las cuales apoyan estas discusiones.

Five nights at freddy's high school, Joy (captura de pantalla / YouTube trailer oficial)

¿Por qué están cancelando a Lucecita?

En Twitter Lucecita, la ex actriz de voz de Joy, personaje de la serie animada basa en los videojuegos ‘Five nights at freddy’s high school’ fue cancelada por el fandom, grupo de fanáticos.

Esto luego de que después de haber estado ausente de las redes sociales Lucecita se proclamara en contra del aborto y la comunidad LGBT.

Y es que en con cunta de Twitter la ex actriz de voz comenzó a compartir y dará apoyo a publicaciones las cuales fueron tachadas de “discursos de odio” por lo usuarios.

Pues cabe mencionar, el fandom arremetió en contra de Lucecita luego de que supuestamente se dijera a favor de las terapias de conversión, una practica incluso ilegal en algunos países.

Estas declaraciones en su contra habrían sido reconocidas por la actriz de voz quien en lugar de aclarar el asunto se dijo “libre de tener sus propias convicciones”.

Lucecita (Lucecita Twitter @LucecitaSZ)

Además defendió que estos ideales le habrían sido inculcados por su familia desde una temprana edad; sin embargo, aseguro ser una persona quién aún guarda “empatía, amabilidad, tolerancia y cariño” hacia las personas que no piensan como ella.

Por lo que en su cuenta de Twitter pidió respeto por parte de los usuarios quienes la han estado atacando y les aseguró que no volverá a la serie puesto que uno de los motivos de su salida fue el lado “hiper tóxico” de los fans, mismo que volvió a experimentar.

Lucecita (Lucecita Twitter @LucecitaSZ)

¿Hay más cancelaciones en ‘Five nights at freddy’s high school’?

Además de Lucecita, varios de los integrantes de la serie animada ‘Five nights at freddy’s high school’ habrían sido cancelados por el fandom.

Y anteriormente se acuso a otro de los actores de voces de pedofilia y a otro de la violación de una joven en estado de ebriedad.