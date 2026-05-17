Bad Bunny y Zara lanzan ‘Benito Antonio’, te contamos lo que se sabe sobre su llegada a México.

Este sábado 16 de mayo, el cantante Bad Bunny y la marca española Zara lanzaron una colaboración exclusiva en el centro comercial de Plaza Las Américas, en San Juan, Puerto Rico.

¿'Benito Antonio’ de Bad Bunny y Zara llega a México? Eso sabemos

Tras anunciarse ‘Benito Antonio’ de Bad Bunny y Zara muchos fans se preguntan si estará disponible en México.

De acuerdo con la página de Zara en nuestro país, la colección está anunciada para el jueves 21 de mayo.

No obstante, no existen más detalles sobre todo lo que habrá bajo el sello de ‘Benito Antonio’.

'Benito Antonio’ de Bad Bunny y Zara (Especial)

Durante la presentación Puerto Rico, Bad Bunny desató la euforia al ser captado saliendo de la tienda Zara.

Bad Bunny ha confiado en Zara, ya que el cantante puertorriqueño llevó vestuarios de la marca española en la Met Gala y el Super Bowl 2026.

De acuerdo con reportes, Bad Bunny agradeció por su atuendo que lució en el Super Bowl obsequiando un ejemplar de la prenda y un mensaje a cada empleado de Zara.

Asimismo, en la silla donde Bad Bunny se preparó para la Met Gala se reveló el logotipo de la colección ‘Benito Antonio’.

La colaboración de Bad Bunny sale en un a semanas de que el cantante puertorriqueño arranque su gira por Europa, donde visitará países como:

España

Portugal

Alemania

Países Bajos

Reino Unido

Francia

Suecia

Polonia

Italia

Bélgica