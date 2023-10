Hoy 27 de octubre Taylor Swift -33 años- lanzó su disco 1989 Taylor’s Version, y además es el Día Internacional del Champagne y llegan las mascotas difuntas.

El álbum 1989 Taylor’s Version de Taylor Swift se ha lanzado de manera oficial en todas las plataformas, provocando el colapso de las principales plataformas de streaming.

Pero además este 27 de octubre también se conmemora el Día Internacional del Champagne el cual se celebra desde el año 2009.

Y finalmente, dentro de la tradición mexicana del Día de Muertos, se considera que hoy 27 de octubre, las mascotas fallecidas regresan a visitarnos.

Taylor Swift lanzó 1989 Taylor’s Version este 27 de octubre y colapsó Internet

Este 27 de octubre es un día muy especial para todos los fans de Taylor Swift, pues ha sido el día en el que ha lanzado su nueva regrabación 1989 Taylor’s Version.

Este álbum originalmente se estrenó en 2014 pero, tras la venta de todo el catálogo musical de Taylor Swift en 2018, la cantante comenzó a regrabar toda su música para recuperar los derechos.

Hasta el momento, Taylor Swift ha lanzado 4 álbumes regrabados -incluyendo 1989 Taylor’s Version-, quedando así solo dos discos por regrabar y que los derechos de su música regresen a ella.

Y al ser uno de los discos más exitosos de Taylor Swift que redefinió su carrera musical, los fans esperaban con ansias el 1989 Taylor’s Version.

Tanto como para colapsar las principales plataformas digitales de música tras el lanzamiento de 1989 Taylor’s Version de Taylor Swift.

Pero no solamente se encuentran las canciones que Taylor Swift lanzó en 2014, sino que el 1989 Taylor’s Version incluye 5 nuevas canciones From The Vault que en su momento, fueron descartadas:

“Slut!” (Taylor’s Version) (From the Vault) Say Don’t Go (Taylor’s Version) (From the Vault) Now That We Don’t Talk (Taylor’s Version) (From the Vault) Suburban Legends (Taylor’s Version) (From the Vault) Is It Over Now? (Taylor’s Version) (From the Vault)

Además, Taylor Swift sorprendió este 27 de octubre desde muy temprano al anunciar una versión Deluxe de 1989 Taylor’s Version, en donde incluye un Remix de Bad Blood con Kendrick Lamar -36 años-.

Taylor Swift lanzó su álbum 1989 Taylor's Version este 27 de octubre (Taylor Swift)

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Champagne?

Además de ser el lanzamiento oficial del disco de Taylor Swift, 1989 Taylor’s Version, este 27 de octubre se celebra el Día Internacional del Champagne.

Y es que coincide este 27 de octubre ya que el Día Internacional del Champagne se celebra el cuarto viernes de octubre.

No se sabe con exactitud quién proclamó el Día Internacional del Champagne, pero se celebra desde el 2009 al ser una de las bebidas alcohólicas más famosas del mundo.

Además se sabe que el Champagne, originaria de la región de Francia con el mismo nombre, es una bebida que se considera elegante y glamurosa.

Se estima que en el Siglo XII fue descubierta por Dom Pierre Pérignon, responsable de una bodega de vinos.

El Champagne se elabora con tres tipos de uvas:

Pinot Meunier Pinot Noir Chardonnay

Este 27 de octubre se celebra el Día Internacional del Champagne (Tristan Gassert / Unsplash )

Cada 27 de octubre las mascotas difuntas llegan de visita antes de Día de Muertos

Este 27 de octubre, de acuerdo a la tradición mexicana del Día de Muertos celebrado el 1 y 2 de noviembre, las mascotas difuntas llegan de visita.

Y al igual que en el Día de Muertos, este 27 de octubre se celebra poniéndoles un altar a aquellas mascotas fallecidas que nos acompañaron durante su vida.

El día en que las mascotas difuntas nos visitan este 27 de octubre, no solamente se limita a perros y gatos, pues hay quienes recuerdan a sus acompañantes animales que han muerto como:

Aves

Peces

Hurones

Tortugas

Iguanas

De acuerdo a la tradición, este 27 de octubre que se honra a las mascotas fallecidas, en su altar pueden ponerse varios elementos como:

Su plato de comida con croquetas o su comida preferida

Premios

Juguetes favoritos

Una foto de tu mascota fallecida

Flores de cempasúchil

Papel picado

Sal

Veladoras

Incienso

Agua

Calaveritas de azúcar o figuras similares