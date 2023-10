¿A qué hora sale 1989 Taylor’s Version? El nuevo álbum regrabado de Taylor Swift -33 años de edad- tiene 22 canciones; 5 de ellas de From The Vault.

Al fin ha llegado el día especial para los fans de Taylor Swift, pues hoy 27 de octubre ya se ha lanzado la regrabación de 1989 Taylor’s Version.

La nueva regrabación de Taylor Swift incluye 22 canciones en la edición Deluxe, de las cuales 5 son de From The Vault.

Estas son las 22 canciones que incluye la regrabación 1989 Taylor’s Version de Taylor Swift, 5 de ella de From The Vault

¿Qué canciones que incluye la regrabación 1989 Taylor’s Version de Taylor Swift? El pasado 20 de octubre la cantante reveló la lista de temas y hoy con su estreno ya sabemos que 5 de ella son de From The Vault.

Las 22 canciones que incluye la regrabación 1989 Taylor’s Version de Taylor Swift edición Deluxe son:

Welcome To New York. Welcome - Taylor’s Version Blank Space - Taylor’s Version Style - Taylor’s Version Out Of The Woods - Taylor’s Version All You Had To Do Was Stay - Taylor’s Version Shake It Off - Taylor’s Version I Wish You Would - Taylor’s Version Bad Blood - Taylor’s Version Wildest Dreams - Taylor’s Version How You Get The Girl - Taylor’s Version This Love - Taylor’s Version I Know Places - Taylor’s Version Clean - Taylor’s Version Wonderland - Taylor’s Version You Are In Love - Taylor’s Version New Romantics - Taylor’s Version Slut! - Taylor’s Version Say Don’t Go - Taylor’s Version Now That We Don’t Talk - Taylor’s Version Suburban Legends - Taylor’s Version It Is Over Now? - Taylor’s Version Bad Blood (feat Kendrick Lamar) Taylor’s Version

Y para deleite de los fans Taylor Swift incluye 5 canciones From The Vault, que son nada más ni menos que canciones que fueron escritas durante las sesiones del álbum original pero no fueron incluidas en el tracklist original de 2014.

Estas son las 5 canciones From The Vault que incluye 1989 Taylor’s Version:

Slut! - Taylor’s Version - From The Vault

Say Don’t Go - Taylor’s Version - From The Vault

Now That We Don’t Talk - Taylor’s Version - From The Vault

Suburban Legends - Taylor’s Version - From The Vault

It Is Over Now?- Taylor’s Version - From The Vault

Asimismo, 1989 Taylor’s Version tiene una versión deluxe la cual incluye, la famosos colaboración de Bad Blood ft. Kendrick Lamar -de 36 años de edad-.

1989 Taylor’s Version (Captura de pantalla)

Esta es la hora exacta en la que salió la regrabación 1989 Taylor’s Version de Taylor Swift

Taylor Swift ya reveló la hora exacta en la cual saldrá su nueva regrabación de 1989 Taylor’s Version.

Y es que al entrar al sitio oficial de Taylor Swift o a sus redes sociales, ya se encuentra la opción para pre guardar la regrabación 1989 Taylor’s Version, indicando a qué hora sale exactamente.

De acuerdo al contador de Spotify, en donde Taylor Swift también lanzará su regrabación 1989 Taylor’s Version este 27 de octubre, faltaban 11 horas para su estreno.

Es decir que el disco de 1989 Taylor’s Version de Taylor Swift, se lanzó a las 22:00 horas del 26 de octubre para México.

Esta es la hora de lanzamiento del disco de Taylor Swift , 1989 Taylor's Version (Spotify)

¿Por que se hacen las regrabaciones de Taylor Swift? 1989 Taylor’s Version es el cuarto disco de Taylor Swift regrabado

Las razones por las que Taylor Swift regraba sus disco es para recuperar su música, la cual fue vendida sin su autorización en 2018 .

Por lo que cada vez que Taylor Swift saca sus regrabaciones -en este caso 1989 Taylor’s Version-, los fans muestran su apoyo incondicional reproduciendo sus canciones a la hora exacta.

Hasta ahora Taylor Swift ha lanzado las regrabaciones de:

Fearless (Taylor’s Version)

Red (Taylor’s Version)

Speak Now (Taylor’s Version)

1989 (Taylor’s Version)

Mientras que los disco de Taylor Swift que aún no tiene su regrabación con su Taylor’s Version son, su álbum debut del 2006 Taylor Swift, y Reputation su sexto álbum de estudio lanzado en 2017.