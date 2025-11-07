Hoy 7 de noviembre en las efemérides y conmemoraciones celebramos el Día del Ferrocarrilero en México.

Fecha del Día del Ferrocarrilero por la que te traemos 15 frases sobre trenes, ferrocarriles y de todos aquellos que se dedican a este sistema de transporte para celebrarlos hoy 7 de noviembre en México:

Los trenes son hermosos. Llevan a la gente a lugares donde nunca han estado, más rápido de lo que podrían ir ellos mismos. Todos los que trabajan en los trenes saben que tienen personalidades, son como la gente. Tienen sus propios misterios. Sam Starbuck. Los años han pasado como un tren sobre mis miedos. Rafael Pérez Gay La vida, como el tren, hija mía sigue adelante! ¡Y es una suerte que sea así. Agatha Christie Si yo hubiera inventado el ferrocarril no habría consentido que nadie montara en él sin mi permiso. Gustave Flaubert Si un tren viene hacia ti, cerrar los ojos no te salvará … pero si lo miras bien, al menos tienes la oportunidad de saltar. Andrew Vachss. Ser como un tren; ir en la lluvia, ir al sol, ir en la tormenta, ir en los túneles oscuros! Ser como un tren; concentrarse en su camino e ir sin dudar!. Mehmet Murat ildan. Si un tren no se detiene en tu estación, entonces no es tu tren. Marianne Williamson. He crecido cerca de las vías y por eso sé que la tristeza y la alegría viajan en el mismo tren. Fito Cabrales Si esperas a que llegue el momento perfecto. Envejecerás esperando el tren de tu vida si no subes en el primero que pase. EmilyBs Entre los carriles de las vías del tren, crecen flores suicidas. Ramón Gómez De La Serna Este remedio es como un tren expreso especial que te transporta directo a tu destino.” Meher Baba No dejes que el tren del entusiasmo corra por la estación tan rápido que la gente no pueda subir a bordo. H V Morton. Muchas veces el tren equivocado me llevó al lugar correcto. Paulo Coelho. Toda mi vida, los trenes habían ido y venido, interrumpiendo la vida diaria a veces con fuerte desprecio. Matthew Aaron Goodman. Una historia es como un tren en movimiento: no importa dónde subas a bordo, estás obligado a llegar a tu destino tarde o temprano. Khaled Hosseini.

¡Feliz Día del Ferrocarrilero! X frases para celebrar hoy 7 de noviembre en México (Pinterest )

¿Por qué se celebra el 7 de noviembre el Día del Ferrocarrilero en México?

Cada 7 de noviembre en México se celebra el Día del Ferrocarrilero en honor al ferrocarrilero Jesús García Corona, conocido como el “Héroe de Nacozari”.

Luego de que en 1907, Jesús García Corona se sacrificó al desviar su tren que iba cargado de dinamita y se estaba incendiando para salvar a los habitantes del pueblo de Nacozari, Sonora.

Dicha fecha del 7 de noviembre que celebra el Día del Ferrocarrilero en México fue decretada oficialmente en 1944 por el presidente Manuel Ávila Camacho.