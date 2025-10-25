Este 25 de octubre se celebra el Día Mundial del Karate, por lo que te dejaremos estas 10 frases de karatecas famosos para poder celebrarlo como se debe.

A continuación, te presentamos 10 frases de karatecas famosos para celebrar el Día Mundial del Karate este 25 de octubre:

“No se trata de ganar o perder, se trata de cómo te levantas después de caer.” - Gichin Funakoshi “El karate es un arte marcial que te enseña a controlar tu cuerpo y tu mente.” - Mas Oyama “Un verdadero artista marcial no es alguien que lucha, sino alguien que vive en paz.” - Bruce Lee “El karate comienza y termina con el respeto.” - Gichin Funakoshi “La meta final del karate no reside en la victoria o la derrota, sino en el perfeccionamiento del carácter de sus participantes.” - Gichin Funakoshi “El karate es para toda la vida, no solo para el dojo.” - Hironori Otsuka “La verdadera fuerza no está en golpear, sino en no ser golpeado.” - Kenwa Mabuni “No hay atajos en el camino del karate.” - Gogen Yamaguchi “La paciencia es una virtud esencial en el karate.” - Chojun Miyagi “El karate es 90% mental y 10% físico.” - Shigeru Egami

Día Mundial del Karate (Thao LEE / Unsplash)

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Karate este 25 de octubre?

El Día Mundial del Karate se conmemora cada 25 de octubre, pues un día como hoy pero de 1936, tuvo lugar en la prefectura de Okinawa, Japón, una reunión cumbre de los maestros de karate de la época.

Este encuentro se realizó la estandarización y adopción oficial del nombre “karate-do” que significa “el camino de la mano vacía”.

También se sentaron las bases para la expansión del karate, se establecieron principios pedagógicos y metodológicos para su enseñanza para que se convirtiera en un fenómeno global.