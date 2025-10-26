Este 26 de octubre se celebra el Día Mundial de la Suegra, por lo que te dejamos estas 10 frases para dedicarlas hoy y festejarlo.

10 frases por el Día Mundial de la Suegra para celebrar este 26 de octubre

A continuación, te dejamos algunas frases que puedes dedicar hoy 26 de octubre por el Día Mundial de la Suegra:

“Gracias por criar a la persona que amo. ¡Feliz Día de la Suegra!” “Eres más que una suegra, eres una segunda madre. ¡Feliz día!” “Por tu sabiduría, tu apoyo y tu amor, ¡feliz Día de la Suegra!” “Admiro tu fortaleza y tu espíritu. ¡Feliz Día Mundial de la Suegra!” “No hay palabras para expresar mi gratitud por tenerte en mi vida. ¡Feliz día!” “¡Feliz Día de la Suegra! Gracias por ser la mejor.” “Que este día esté lleno de alegría y reconocimiento para ti. ¡Feliz Día de la Suegra!” “Celebrando a la mujer que me dio un regalo tan maravilloso. ¡Feliz día, suegra!” “Por ser el pilar de tu familia, te deseo un feliz Día de la Suegra.” “Hoy y siempre, celebramos tu amor incondicional. ¡Feliz Día de la Suegra!”

Día Mundial de la Suegra (Oanh MJ / unsplash)

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Suegra el 26 de octubre?

El Día Mundial de la Suegra se celebra el 26 de octubre, aunque no se sabe el origen exacto de esta efeméride, aunque algunas teorías sugieren que surgió en Estados Unidos a principios del siglo XX; aunque hay quien apunta que se viralizó gracias a las redes sociales.

Esto como una iniciativa para honrar a las madres de las parejas, siendo algo similar al Día de la Madre o del Padre.

La celebración del Día Mundial de la Suegra de este 26 de octubre, se extendió a otros países con el tiempo, adaptándose en diferentes culturas ya sea en un sentido serio o con un toque de humor.