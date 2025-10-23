Este 23 de octubre se celebra el Día del Médico en México, por lo que te damos estas 10 frases que puedes dedicarle a tu doctor de cabecera para felicitarlo.

Aquí te presentamos 10 frases que puedes dedicar en el Día del Médico en México este 23 de octubre:

“Gracias por tu dedicación, vocación y por siempre cuidar de nuestra salud. ¡Feliz Día del Médico!” “En cada consulta, en cada diagnóstico, en cada tratamiento, hay un corazón comprometido. ¡Feliz Día del Médico!” “Tu trabajo no solo cura el cuerpo, sino que también conforta el alma. Gracias por ser un médico excepcional. ¡Feliz Día!” “Hoy celebramos a quienes, con su conocimiento y humanidad, hacen del mundo un lugar más sano. ¡Feliz Día del Médico!” “Tu compromiso con la vida es un regalo para todos nosotros. ¡Feliz Día del Médico, gracias por todo!” “Para el mejor doctor, el que siempre tiene una palabra amable y un tratamiento efectivo. ¡Feliz Día del Médico!” “Que tu pasión por la medicina siga inspirando a muchos y que tu labor sea siempre reconocida. ¡Feliz Día del Médico!” “Más que un profesional, un héroe de bata blanca. Gracias por tu incansable labor. ¡Feliz Día del Médico!” “En tus manos confiamos nuestra salud, y nunca nos has defraudado. ¡Feliz Día del Médico!” “Hoy es un día para agradecer a esos ángeles terrenales que nos devuelven la esperanza. ¡Feliz Día del Médico!”

Frases por el Día del Médico en México (Marcelo Leal / Usplash)

¿Por qué se celebra el Día del Médico en México?

El Día del Médico en México se celebra cada 23 de octubre en conmemoración de la creación del Establecimiento de Ciencias Médicas en 1833, el cual más tarde se convertiría en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esta fecha fue establecida en 1937 por la Convención de Sindicatos de Médicos Confederados de la República Mexicana, a iniciativa del Dr. Eduardo Liceaga, y se eligió este día para reconocer labor y dedicación de los profesionales de la medicina en el país.