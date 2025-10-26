Hoy 26 de octubre es el Día de la Visibilidad Intersex, por lo que te dejamos estas 10 frases para celebrarlo.

Aquí tienes 10 frases inspiradoras de activistas para celebrar el Día de la Visibilidad Intersex hoy 26 de octubre:

“Nuestros cuerpos son nuestros y tenemos derecho a la autonomía corporal.” – Activista intersex anónimo. “La diversidad sexual y de género incluye la intersexualidad. Es hora de que el mundo lo reconozca y respete.” – Morgan Carpenter, cofundador de Intersex Human Rights Australia. “Nuestra existencia no es un debate, es una realidad. Celebramos nuestros cuerpos y exigimos nuestros derechos.” – Sean Saifa Wall, activista intersex. “No hay nada malo en ser intersex. Lo que está mal es el estigma y la discriminación que enfrentamos.” – Pidgeon Pagonis, activista y educador intersex. “Exigimos el fin de las cirugías médicamente innecesarias en bebés intersex. Nuestros cuerpos deben ser respetados desde el nacimiento.” – Activista intersex anónimo. “La visibilidad intersex es clave para la comprensión y la aceptación. No nos quedaremos en las sombras.” – Hida Viloria, activista intersex y fundadora de OII-USA. “Somos bellos, somos diversos y merecemos ser tratados con dignidad y respeto en todas las facetas de la vida.” – Activista intersex. “La intersexualidad es una variación natural del cuerpo humano. No es una enfermedad, no es un trastorno, es simplemente parte de la diversidad de la vida.” – Elizabeth Reis, historiadora y autora. “El Día de la Visibilidad Intersex es un llamado a la acción. Es un día para educar, empoderar y exigir justicia.” – Activista intersex anónimo. “Nuestras historias importan. Nuestras voces deben ser escuchadas. Celebramos la resistencia y la resiliencia de la comunidad intersex.” – Activista intersex anónimo.

¿Por qué se celebra el Día de la Visibilidad Intersex este 26 de octubre?

El Día de la Visibilidad Intersex se celebra cada 26 de octubre, una fecha fundamental cuyo origen se remonta un día como hoy pero de 1996 en Boston, Massachusetts.

Se llevó a cabo la primera manifestación pública de personas intersex, marcando un punto y un movimiento histórico para protestar contra las cirugías médicamente innecesarias y no consensuadas en bebés y niños intersex.

El Día de la Visibilidad Intersex busca reconocer la existencia de las personas intersex, cuyas variaciones en las características sexuales no se ajustan a las definiciones de masculino o femenino, pues se estima que hasta el 1.7% de la población nace con variaciones intersex.