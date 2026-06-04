En el marco de Photo London 2026, la editorial mexicana CALACA Press presentó Snake Year, el primer fotolibro del artista Pedro Resendez.

La obra explora un futuro distópico donde el cambio climático y la contaminación alteran la biología humana, generando mutaciones que se confunden con la arquitectura urbana.

“Me interesa cómo la identidad es moldeada por las estructuras en las que habitamos y cómo reacciona el cuerpo cuando los sistemas se vuelven opresivos” Pedro Resendez, artista mexicano

Con imágenes y testimonios poéticos, Pedro Resendez plantea que el cuerpo funciona como archivo de crisis ambientales y sociales.

El proyecto refuerza el compromiso de CALACA Press con visibilizar voces latinoamericanas en la producción editorial contemporánea.

Pedro Resendez presenta Snake Year en Photo London 2026 (Cortesía)

Snake Year de Pedro Resendez exhibe una ecología de la mutación y el concreto

La narrativa visual de Pedro Resendez se sitúa en una atmósfera de calor extremo y aire viciado, donde los espacios urbanos en abandono sirven de escenario para una transformación corporal perturbadora.

En propuesta visual, el cuerpo deja de entenderse como una unidad aislada para convertirse en parte de una “ecología inestable” en la que piel, órganos, piedras y arquitectura se confunden.

Pedro Resendez presenta Snake Year en Photo London 2026 (Cortesía)

En este mundo, el aire caliente actúa con una “delicadeza depredadora” y las partículas de piel suspendidas espesan la atmósfera de ciudades agotadas.

Pedro Resendez presenta Snake Year en Photo London 2026 (Cortesía)

El cuerpo como archivo de la crisis

Más allá de la ciencia ficción, Pedro Resendez plantea que la mutación es una condición del presente.

La obra sugiere que el cuerpo humano funciona como un archivo sensible que absorbe el cansancio, la contaminación, la vigilancia y la violencia de los territorios que habita.

“Me interesa cómo la identidad es moldeada por las estructuras en las que habitamos y cómo reacciona el cuerpo cuando los sistemas... se vuelven opresivos”, explica el autor.

Pedro Resendez presenta Snake Year en Photo London 2026 (Cortesía)

Pedro Resendez, egresado de Central Saint Martins, utiliza este, su primer fotolibro, como una herramienta crítica para cuestionar cómo la identidad se disuelve cuando el territorio se vuelve hostil y extractivo.

Su práctica artística busca interrumpir los lenguajes dominantes a través de gestos materiales como el derrame y la mancha.

Pedro Resendez presenta Snake Year en Photo London 2026 (Cortesía)

Un proyecto con sello latinoamericano

El lanzamiento de Snake Year refuerza el compromiso de CALACA Press con la producción editorial como una práctica social y multidisciplinaria.

La editorial, dirigida por artistas y diseñadores latinoamericanos, busca dar visibilidad a perspectivas que suelen quedar fuera de los circuitos institucionales, entendiendo el libro como un objeto social y un espacio de encuentro para voces contrastantes.

Snake Year de Pedro Resendez ya se encuentra disponible a través de CALACA Press, invitando al lector a imaginar, desde la ruina, nuevas formas de relacionarnos con un entorno cada vez más inestable.