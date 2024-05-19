Karely Ruiz -de 23 años de edad- podría tener algo nuevo entre manos, pues sus fotos desnuda en el agua nos hacen pensar en algunas posibilidades.

Y es que como bien se sabe de la influencer de OnlyFans, suele mantener las sorpresas a raya con sus seguidores.

Pues si bien Karely Ruiz llega a compartir ciertos guiños o pistas de lo que está haciendo de vez en cuando, hay otras en las que las suelta al momento.

Motivo por el cual lo que ha compartido en redes sociales ha levantado nuevamente las sospechas entre sus fans.

Ya que podría ser que Karely Ruiz esté trabajando en un nuevo proyecto, colaboración o hasta en nuevo material para sus seguidores.

Karely Ruiz (@karelyruiz.of)

Una sexy Karely Ruiz se deja ver desnuda y sobre el agua

Karely Ruiz no dejó nada a la imaginación cuando compartió con sus seguidores unas sensuales fotos de ella trabajando.

Por lo que se puede apreciar en el video que subió por medio de una historia de Instagram, la modelo yace posando en un escenario bastante particular.

Pues no solo está oscuro, sino también lleno de agua en el piso, en donde Karely Ruiz posa como solo ella sabe hacerlo.

Sin embargo no queda del todo claro en qué o para qué específicamente esté trabajando la modelo.

Sin embargo ya compartió un pequeño adelanto de lo que se estuvo trayendo entre manos todo este tiempo

Una sexy Karely Ruiz se deja ver desnuda y sobre el agua (Instagram | Captura de pantalla)

Karely Ruiz sobre el agua y desnuda revela una sesión de fotos

Horas más tarde de su revelador video, Karely Ruiz por fin salió a confirmar que fue parte de una sesión de fotos.

Y es que fiel a su estilo y personalidad, la influencer de OnlyFans compartió un poco del material en el que estuvo trabajando sobre el agua.

Fue por medio de una segunda historia de Instagram que Karely Ruiz le mostró a sus seguidores una foto en el mismo escenario del video.

Lo que podría significar que pronto la influencer podría estar revelando más detalles.

Aunque por lo pronto lo tomó como una oportunidad para interactuar con sus seguidores.