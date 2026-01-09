Te presentamos los Converse Año Nuevo Chino, aquí el precio y modelos de la colección Year of the Horse.

Previo a la llegada del Año Nuevo Chino 2026, Converse anunció una nueva colección de calzado inspirada en el Caballo del zodiaco chino.

Precio de los Converse Año Nuevo Chino, la colección Year of the Horse

Si quieres la colección Year of the Horse de Converse, te decimos cuánto cuesta.

Los Converse del Año Nuevo Chino tendrá un precio que va desde los 2 mil 399 pesos hasta los 2 mil 599 pesos.

Converse Año Nuevo Chino, colección Year of the Horse (Cortesía)

Todos los modelos de la colección de Converse estarán a la venta a partir del 14 de enero.

Las tallas del calzado de los Converse Año Nuevo Chino disponibles de la 23 hasta la 10 nacional.

Modelos de la colección Year of the Horse que presentó Converse por el Año Nuevo Chino

La colección colección Year of the Horse de Converse por el Año Nuevo Chino cuenta con tres siluetas de calzado únicas:

Chuck 70 Tassel Edition: con upper de satín tejido y flecos de piel removibles, en una paleta rojo con blanco, acentuada por una herradura dorada en forma de D-ring que aporta un toque vibrante a la silueta clásica

Chuck Taylor All Star Fold Over Lift Boot: propuesta bold en bota de caña alta con diseño plegable, confeccionada en lona resistente con capas acolchadas para una textura rica. La suela elevada y agujetas extra largas refuerzan su carácter atrevido

Run Star Trainer Tassel Edition: con flecos en la lengüeta, esta silueta de inspiración retro combina líneas suaves con comodidad moderna. Su plantilla triple de memory foam ofrece ligereza y amortiguación, mientras que el star chevron y los detalles de herradura en D-ring incorporan sutiles deseos de buena fortuna

Los Converse Año Nuevo Chino cuenta con bordados inspirados en símbolos relacionados con el caballo.

Se trata de una colección que combina el estilo invernal que incorpora elementos como el emblema de Pegaso con detalles en herraduras y acentos en hilo dorado.

Dichos elementos representan la buena suerte, mientras que el clásico rojo chino intensifica el mood festivo de Año Nuevo.