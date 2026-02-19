En el marco de las celebraciones del Año Nuevo Chino, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, sufrió un inesperado accidente que fue captado en video, pues terminó salpicado de vómito.

Los hechos ocurrieron durante la tradicional entrega de sobres rojos en un templo local, cuando un líder religioso que acompañaba al mandatario en el presídium vomitó salpicando a varias personas.

Presidente de Taiwán sufre sucio accidente; lo salpicaron de vómito

El 17 de febrero de 2026 se celebró la llegada del Año Nuevo Chino, por lo que en diversos sitios del mundo se realizaron actos especiales de conmemoración y festejo.

Taiwán fue uno de los países que se sumó a las celebraciones, pues incluso el presidente, Lai Ching-te, participó en un acto especial que quedará para la historia por motivos poco esperados.

Lo anterior debido a que durante una tradicional entrega de sobres rojos, el líder religioso que estaba a cargo de la ceremonia sufrió un inesperado malestar de tipo estomacal.

😬 Taiwan's President Accidentally Splashed with Vomit



The president visited the temple during the traditional Lunar New Year ceremony when the temple chairman suddenly felt unwell during another speaker's speech.



The man couldn't hold it in — some vomit splashed onto the… pic.twitter.com/ZJiCdLBAPI — NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2026

En un video que circula en redes sociales se puede apreciar el momento preciso en el que el religioso comenzó a vomitar e intentó cubrir su boca, pero terminó salpicando a varias personas.

Entre las “víctimas” del sucio accidente estuvo el propio presidente de Taiwán, quien notó de inmediato lo que ocurría y dio varios pasos hacia enfrente y de lado para librarse de ser salpicado.

Sin embargo, en el video del incidente se puede ver que el vómito sí lo habría alcanzado pese a que el propio líder religioso también caminó con velocidad hacia atrás para evitar manchar a otras personas.

Festejo de Año Nuevo Chino se interrumpió por el accidente

De acuerdo con reportes de medios internacionales, debido al sucio accidente en el que el presidente de Taiwán terminó salpicado por vómito, el festejo de Año Nuevo Chino se interrumpió brevemente.

Sobre ello, se indica que el líder religioso que protagonizó los hechos presentó un cuadro de indisposición física, pese a lo cual poco después del incidente el malestar terminó.

En tanto, personal del templo e incluso asistentes al acto se sumaron a las labores de limpieza que se prolongó por unos cuantos minutos, tras los cuales las celebraciones se reanudaron.

Sobre el presidente de Taiwán, se afirma que permaneció en el lugar y el programa se desarrolló bajo total normalidad y en un ambiente de respeto general pese a lo ocurrido.