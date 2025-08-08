Los vasos y la palomera de Bluey en Cinemex ya llegaron para celebrar el especial de 8 episodios.
Así que si te interesan los coleccionables de Juguemos a ser chef de Bluey, te compartimos el precio y cómo se ven.
¿Cuál es precio y cómo se ven los vasos y la palomera de Bluey en Cinemex?
La recopilación de episodios ‘Juguemos a ser chef’ de Bluey llega a Cinemex con cuatro vasos y una palomera.
Y de acuerdo con algunas páginas especializadas, estos coleccionables de Bluey estarán incluidos en un combo infantil que incluye:
- 1 Vaso
- 1 Palomera
El costo de este combo infantil de Juguemos a ser chef aún se desconoce; sin embargo, teniendo en cuenta anteriores promociones, se espera que su costo sea de 299 pesos.
En cuanto a su fecha de venta, durante el estreno de la recopilación de capítulos de Bluey, el próximo jueves 4 de septiembre de 2025.
A lo que cabe recordar, tanto la venta de los coleccionables de Bluey como la proyección del especial se llevará a cabo en salas de Cinemex seleccionadas.
¿Qué sabemos de Juguemos a ser chef Bluey en Cinemex?
Bluey llega a Cinemex el próximo jueves 4 de septiembre de 2025 con su especial de 8 episodios consecutivos -que darán como resultado una hora de metraje- ‘Juguemos a ser chef’.
Los capítulos incluidos en el especial de Bluey proyectado en Cinemex serán:
- Restaurante elegante (temporada 2, episodio 17)
- Tortilla (temporada 3, episodio 4)
- Barbacoa (temporada 1, episodio 7)
- Cafetería (temporada 2, episodio 34)
- El pastel de Pato (temporada 2, episodio 43)
- Comida para llevar (temporada 1, episodio 14)
- Espárragos (Temporada 1, episodio 49)
- Pavlova (Temporada 3, episodio 17)
Antes de este especial, la serie de televisión australiana lanzó en Europa una recopilación similar llamada Bluey en el cine: viaje familiar, y se espera que se lance una tercera recopilación antes de la película.
Pues cabe mencionar, la serie Bluey contará con un largometraje en el 2027.