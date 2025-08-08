Los vasos y la palomera de Bluey en Cinemex ya llegaron para celebrar el especial de 8 episodios.

Así que si te interesan los coleccionables de Juguemos a ser chef de Bluey, te compartimos el precio y cómo se ven.

Bluey y Bingo en Cinemex: Precio de boletos, fechas y sedes donde ver maratón de capítulos de Juguemos a ser chef (Disney )

¿Cuál es precio y cómo se ven los vasos y la palomera de Bluey en Cinemex?

La recopilación de episodios ‘Juguemos a ser chef’ de Bluey llega a Cinemex con cuatro vasos y una palomera.

Y de acuerdo con algunas páginas especializadas, estos coleccionables de Bluey estarán incluidos en un combo infantil que incluye:

1 Vaso

1 Palomera

El costo de este combo infantil de Juguemos a ser chef aún se desconoce; sin embargo, teniendo en cuenta anteriores promociones, se espera que su c osto sea de 299 pesos.

En cuanto a su fecha de venta, durante el estreno de la recopilación de capítulos de Bluey, el próximo jueves 4 de septiembre de 2025.

A lo que cabe recordar, tanto la venta de los coleccionables de Bluey como la proyección del especial se llevará a cabo en salas de Cinemex seleccionadas.

¿Qué sabemos de Juguemos a ser chef Bluey en Cinemex?

Bluey llega a Cinemex el próximo jueves 4 de septiembre de 2025 con su especial de 8 episodios consecutivos -que darán como resultado una hora de metraje- ‘Juguemos a ser chef’.

Los capítulos incluidos en el especial de Bluey proyectado en Cinemex serán:

Restaurante elegante (temporada 2, episodio 17)

Tortilla (temporada 3, episodio 4)

Barbacoa (temporada 1, episodio 7)

Cafetería (temporada 2, episodio 34)

El pastel de Pato (temporada 2, episodio 43)

Comida para llevar (temporada 1, episodio 14)

Espárragos (Temporada 1, episodio 49)

Pavlova (Temporada 3, episodio 17)

Antes de este especial, la serie de televisión australiana lanzó en Europa una recopilación similar llamada Bluey en el cine: viaje familiar, y se espera que se lance una tercera recopilación antes de la película.

Bluey en Cinemex (especial)

Pues cabe mencionar, la serie Bluey contará con un largometraje en el 2027.