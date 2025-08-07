¿Converse x Bluey? Aquí encuentras el precio y cuándo comprar en México la colección de tenis y algo más.
La marca de tenis, Converse, lanzó una colaboración de marca con Bluey, la cual todo fan de la serie animada querrá tener.
Precio de la colección Converse x Bluey
Converse anunció su colección edición limitada de la cachorra Bluey para todas las edades.
El precio de Converse x Bluey va de los mil 199 pesos hasta los 2 mil 399 pesos.
La tarifa varía de acuerdo con la silueta y producto que se compre de la colección conformada por:
- Tenis
- Ropa
- Mochilas
- Gorras
Los tenis incluyen los modelos Chuck Taylor All Star Madison y 2V para los más pequeños, los cuales cuentan con orejitas con relieve.
Además de cierres fáciles con velcro y detalles impresos que facilitan el uso.
En cuanto a la ropa, se lanzó una sudadera de Bluey y Bingo con el logo de Converse.
De igual manera, la colección tiene un par de playeras estampadas con arte impreso en tinta de goma.
La colección se complementa con una mochila estilo Go-To con escenas de la serie y una gorra estilo Tucker donde aparecen Bingo y Bluey.
Ambos artículos tienen estampados coloridos con paneles de bloques de color y detalles que se inspiran en la estética de la serie animada.
Cabe señalar que Converse x Bluey tiene tallas disponibles a partir del 10.5 en niños y hasta el 25 para adultos en tallaje nacional.
Converse x Bluey tiene el objetivo de capturar la diversión y alegría de las aventuras cotidianas que todos los fans de la cachorra pueden identificar.
Detrás del proyecto se encuentra el equipo creativo de Ludo Studio, quienes diseñaron estampados y gráficos centrados en los personajes de Bluey.
¿Cuándo comprar en México la colección Converse x Bluey?
Converse ya anunció a partir de cuándo comprar en México su colección de Bluey.
Será a partir del jueves 7 de agosto cuando esté disponible Converse x Bluey en línea y tiendas físicas como:
- converse.com.mx
- Boutiques Converse
La colección será de edición limitada, por lo que la compra estará disponible de 1 par por cliente, dirección o tarjeta.