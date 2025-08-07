¿Converse x Bluey? Aquí encuentras el precio y cuándo comprar en México la colección de tenis y algo más.

La marca de tenis, Converse, lanzó una colaboración de marca con Bluey, la cual todo fan de la serie animada querrá tener.

Precio de la colección Converse x Bluey

Converse anunció su colección edición limitada de la cachorra Bluey para todas las edades.

El precio de Converse x Bluey va de los mil 199 pesos hasta los 2 mil 399 pesos.

Converse x Bluey (Converse)

La tarifa varía de acuerdo con la silueta y producto que se compre de la colección conformada por:

Tenis

Ropa

Mochilas

Gorras

Los tenis incluyen los modelos Chuck Taylor All Star Madison y 2V para los más pequeños, los cuales cuentan con orejitas con relieve.

Además de cierres fáciles con velcro y detalles impresos que facilitan el uso.

Converse x Bluey (Converse)

Converse x Bluey (Converse)

En cuanto a la ropa, se lanzó una sudadera de Bluey y Bingo con el logo de Converse.

De igual manera, la colección tiene un par de playeras estampadas con arte impreso en tinta de goma.

Converse x Bluey (Converse)

La colección se complementa con una mochila estilo Go-To con escenas de la serie y una gorra estilo Tucker donde aparecen Bingo y Bluey.

Ambos artículos tienen estampados coloridos con paneles de bloques de color y detalles que se inspiran en la estética de la serie animada.

Converse x Bluey (Converse)

Converse x Bluey (Converse)

Cabe señalar que Converse x Bluey tiene tallas disponibles a partir del 10.5 en niños y hasta el 25 para adultos en tallaje nacional.

Converse x Bluey tiene el objetivo de capturar la diversión y alegría de las aventuras cotidianas que todos los fans de la cachorra pueden identificar.

Detrás del proyecto se encuentra el equipo creativo de Ludo Studio, quienes diseñaron estampados y gráficos centrados en los personajes de Bluey.

Converse x Bluey (Converse)

Converse x Bluey (Converse)

¿Cuándo comprar en México la colección Converse x Bluey?

Converse ya anunció a partir de cuándo comprar en México su colección de Bluey.

Será a partir del jueves 7 de agosto cuando esté disponible Converse x Bluey en línea y tiendas físicas como:

converse.com.mx

Boutiques Converse

La colección será de edición limitada, por lo que la compra estará disponible de 1 par por cliente, dirección o tarjeta .