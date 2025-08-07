Bluey es una de las series infantiles más populares en la actualidad, y ahora reveló a través de un tráiler en YouTube que estrenará cuatro nuevas miniseries.

Estas cuatro nuevas series de Bluey, llegan inspirándose en los temas principales de la serie animada transmitida en Disney Plus.

Estas son las cuatro nuevas miniseries de Bluey que llegarán próximamente

A través de YouTube, el canal de Bluey reveló que próximamente se estrenarán 4 nuevas miniseries que están inspiradas en el tema de la serie animada:

Bluey Tunes Bluey Puppets Bluey Fancy Restaurant Bluey Cookalongsf

Bluey Tunes es la primera miniserie que se estrenará de Bluey en YouTube

En Bluey Tunes pretende que todas las familias puedan cantar con los videos musicales de Bluey con las mejores canciones en 10 episodios de 1 a 2 minutos cada uno.

Bluey Tunes combina la animación del stop-motion y gráficos para crear una mejor experiencia visual para todos.

Miniseries de Bluey (BBC Studios )

Bluey Puppets es la nueva miniserie de Bluey para crear tus propias marionetas

Bluey Puppets es una de las cuatro miniseries de Bluey que se estrenará en YouTube, en donde a través de manualidades revela cómo es la creación de algunos de sus personajes favoritos.

Cada episodio de Bluey Puppets durará entre 3 a 5 minutos que incluirá una hoja de manualidades descargable, para que en casa se pueda recrear la actividad del episodio.

Miniseries de Bluey (BBC Studios )

Bluey Fancy Restaurant es otra de las miniseries de Bluey

Otra de las miniseries de Bluey que se estrenará en su canal de YouTube es Bluey Fancy Restaurant, la cual está filmada en Australia e invita a los niños a recrear el icónico restaurante de Bluey y Bingo.

Bluey Fancy Restaurant será una serie de 10 episodios de 5 a 8 minutos en donde se presentarán familias reales mientras los niños realizan sus creaciones culinarias y guían a los adultos.

Miniseries de Bluey (BBC Studios )

Bluey Cookalongs es la última miniserie de Bluey

La última miniserie de Bluey que se estrenará en YouTube es Bluey Cookalongs reúne a familias, al igual que Fancy Restaurante, pero esta vez para recrear recetas inspiradas en los mejores momentos de Bluey.

Bluey Cookalongs contará con 10 episodios de 5 minutos y serán los niños quienes tomen la iniciativa en la cocina, con resultados divertidos para todos.