Llegó Converse x Bluey; así se ve la colección completa inspirada en los queridos personajes.

Converse lanzó su colaboración con la serie Bluey para todos los fans de la cachorra animada.

Así se ve la colección completa Converse x Bluey

La colección completa de Converse x Bluey está conformada por:

Tenis

Ropa

Mochilas

Gorras

Los tenis Converse x Bluey cuenta con los Chuck Taylor All Star en color azul para niños.

El diseño presenta a Bluey con su familia en un cielo con nubes, al interior del calzado vienen detalles alusivos a la serie.

Converse x Bluey (Converse)

Los Converse Chuck Taylor All Star EVA Lift tienen a Bingo con su mamá en un zapato, mientras que Bandit y Bluey en otro.

Converse x Bluey (Converse)

Para niñas y niños pequeños están los tenis Converse Chuck Taylor 2V en choclo de lona.

Dicho modelo es negro con un collage de personajes de Bluey, además de que al interior tiene el logo de la serie animada.

Converse x Bluey (Converse)

Para quienes les gusta Bluey y Bingo están los Converse Chuck Taylor 1V en color blanco que tiene a las cachorras en la parte lateral del calzado.

Converse x Bluey (Converse)

Ahora hablemos de los Converse Chuck Taylor 1V blancos que también cuentan con un collage con escenas de Bluey.

Converse x Bluey (Converse)

Los Chuck Taylor One Strap multicolor en choclo de poliéster son otro par bastante especial.

Este modelo destaca por que un tenis es de Bluey el otro de Bingo.

Converse x Bluey (Converse)

La colección de tenis Converse x Bluey cierra con los Chuck Taylor Madison Azules que tiene hasta una orejas en las lengüetas.

Converse x Bluey (Converse)

Respecto los complementos de la colección Converse x Bluey también se lanzó una mochila negra con imágenes de la cachorra.

Converse x Bluey (Converse)

Además de una sudadera bastante elegante en color negro que tiene a Bluey y Bingo debajo del logo de Converse.

Converse x Bluey (Converse)

Para los amantes de las gorras, también hay una en color blanco, azul y roja con Bluey junto a su hermana.

Converse x Bluey (Converse)

¿Dónde comprar la colección Converse x Bluey?

La colección Converse x Bluey ya está disponible para comprase en línea y tiendas físicas como son:

converse.com.mx

Boutiques Converse

Converse x Bluey tiene tallas disponibles a partir del número 10.5 en niños y hasta el 25 para adultos en tallaje nacional.