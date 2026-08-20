Con una elevada asistencia de representantes del sector turístico, Yucatán inició su participación en IBTM Americas 2026, uno de los foros más destacados de la industria de reuniones en el país, con la meta de captar congresos, convenciones, viajes de incentivo y eventos de escala nacional e internacional.

Como parte de las jornadas inaugurales, se realizó el corte de listón del estand oficial del estado, gestionado por el Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture) mediante la marca Visit Yucatán, pabellón que registró un notable interés comercial desde su primer día de actividades.

Darío Flota Ocampo e IFETURE impulsan el turismo de reuniones para Yucatán. (Cortesía)

Autoridades del sector turístico participan en la presentación de Yucatán en el IBTM Americas 2026

La ceremonia, efectuada en el Centro Banamex, contó con la asistencia de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora; el secretario de Fomento Turístico del estado, Darío Flota Ocampo; y la directora general del Fideture, Beatriz Niño Rosales.

En el espacio de exhibición se integraron representantes de la cadena de valor turística, entre los que destacan:

Cadenas hoteleras y recintos feriales.

Organizadores profesionales de eventos.

Haciendas históricas y prestadores de servicios especializados.

Esta comitiva busca exhibir la infraestructura, gastronomía y riqueza cultural de la entidad ante compradores internacionales.

Visit Yucatán impulsa alianzas comerciales y turismo de convenciones

La presencia del destino en IBTM Americas 2026 tiene como propósito central entablar alianzas de negocio, generar citas comerciales directas y afianzar la competitividad del estado dentro del segmento de negocios.

A través de la acción conjunta entre la iniciativa privada y los distintos órdenes de gobierno, Yucatán mantiene su estrategia para consolidarse como una sede clave e integral para el turismo de convenciones en México.