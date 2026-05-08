La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, expresó su solidaridad con las víctimas del incendio en Plaza Fiesta Las Palmas, Los Mochis, así como el apoyo de las autoridades.

“Nuestra solidaridad está con las personas afectadas y sus familias”. Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa

Sin embargo, Yeraldine Bonilla no ha mencionado o confirmado el número de muertos por el incendio que comenzó después de las 14:00 horas de este jueves 7 de mayo.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó un total de 38 heridos, quienes fueron trasladados a diferentes hospitales, algunos ya dados de alta.

Yeraldine Bonilla se solidariza con víctimas del incendio en Plaza Fiesta Las Palmas

Mediante sus redes sociales, Yeraldine Bonilla expresó su solidaridad con las víctimas del incendio en Plaza Fiesta Las Palmas, tanto familiares como afectados directos.

Añadió que son lamentables los hechos ocurridos en Plaza Fiesta Las Palmas, cuya situación no actualizó, aunque destacó, siguen trabajando de manera coordinada para atender el incendio.

Por lo mismo, ha instruido a los cuerpos de seguridad, auxilio y atención de emergencias de Sinaloa para que brinden el apoyo necesario a las autoridades de Los Mochis.

Yeraldine Bonilla se solidariza con víctimas del incendio en Plaza Fiesta Las Palmas (Captura de pantalla)

Esto para atender la situación de manera inmediata y así salvaguardar el bienestar de los sinaloenses ante la magnitud del incendio que consumió la Plaza Fiesta Las Palmas.

Incendio en Plaza Fiesta Las Palmas: lista de heridos confirmados

La Fiscalía de Sinaloa compartió la lista de heridos o intoxicados que fueron atendidos a raíz del incendio en Plaza Fiesta Las Palmas, derivados a cinco hospitales:

Centro Médico de Los Mochis:

Everardo Escalante Glenda Paola López Ana Paola Cota Leticia Soto Wendy Rosas Grijalva Ximena Valdez María Fernanda Castillo Jennifer Alondra Montoya

Fiscalía actualiza lista de heridos por incendio en Plaza Fiesta Las Palmas (Fiscalía de Sinaloa)

Hospital General:

Andrea Yamileth Guzmán Mayra Antonia Rojas Siria Obeso María José Obeso Flor América Vázquez Yuridia Monserrath Jovana Guadalupe Jorge Casto Dora Inés Ethan Isac Peña (menor de 8 años)

Hospital ISSSTE:

Jessica Soberanes Adela Ruiz Alonso Soto

Clínica 49 del IMSS:

Perla Diznarda Guarneros Blanca Yuleth Ortiz Aurora Catalina Delgado José Ángel Espinoza Elizabeth Quiñónez Milagros Judith Miranda Emilia Johana Zaragoza Karla Guadalupe Félix Fernanda Jaqueline Yucupicio Sophia Guadalupe Valdés José Jesús Heredia Yanderli Bojórquez Marily Johana Reyes Rosa Esmeralda Salazar

Hospital Fátima:

María José de Jesús Ayala Alberto Fernando Mendoza Sergio Gerardo Rosas

Referente a las víctimas mortales por el incendio en Los Mochis, se sabe que son tres mujeres, dos eran madre e hija, además de un hombre.