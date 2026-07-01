La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, no participó en el enlace en vivo del Miércoles de Vivienda de este 1 de julio de 2026, debido a que se encuentra en la etapa final de su embarazo y está por convertirse en mamá.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como cada miércoles se realizó el enlace con distintos estados del país para la entrega de viviendas de interés social destinadas a grupos vulnerables.

Cuando llegó el turno de Sinaloa, llamó la atención la ausencia de Yeraldine Bonilla.

Fue la propia presidenta quien explicó que la mandataria interina se encuentra próxima a dar a luz e incluso señaló que el nacimiento de su bebé podría ocurrir este mismo 1 de julio.

“La gobernadora que tomó el cargo a partir de la licencia del gobernador Rocha no está presente en este momento. Nos informó que está embarazada y probablemente ya está en la fecha para poder tener a su bebé, pero está un representante del Gobierno de Sinaloa” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Yeraldine Bonilla podría dar a luz este 1 de julio de 2026

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, confirmó durante el enlace que Yeraldine Bonilla podría convertirse en madre este miércoles.

“Presidenta, muy buenos días. Aquí con Francisco Barrón, secretario del Bienestar del Estado. Hoy nace el bebé de la gobernadora” Edna Elena Vega Rangel, secretaria de SEDATU

El anuncio se realizó durante el enlace del Miércoles de Vivienda, encabezado por Edna Elena Vega Rangel y Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, en el marco de la entrega de una vivienda en el fraccionamiento Infonavit Virreyes, ubicado en Ahome, Sinaloa.

Hasta el momento, las autoridades no han informado en qué hospital ni a qué hora ocurriría el nacimiento del bebé de la gobernadora interina.

¿Quién representó a Yeraldine Bonilla en el Miércoles de Vivienda?

Ante la ausencia de Yeraldine Bonilla, quien se encuentra en la recta final de su embarazo, el Gobierno de Sinaloa estuvo representado por Francisco Barrón, secretario del Bienestar del estado de Sinaloa.

El funcionario acompañó a la beneficiaria del programa federal durante la entrega de su nueva vivienda, en representación de la gobernadora interina este miércoles 1 de julio.