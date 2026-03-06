El secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, sostuvo una reunión con directivos de la empresa WS Pacific para analizar el proyecto de expansión de la cadena internacional Wendy’s en el estado, iniciativa que contempla la apertura de 12 restaurantes y una inversión estimada de 14 millones de dólares.

La reunión se llevó a cabo en Culiacán y tuvo como objetivo revisar los detalles del plan que impulsa la plataforma empresarial WS Pacific, encabezada por su director ejecutivo, Rodolfo Silveyra Muñoz, para ampliar la presencia de la marca de comida rápida en el noroeste del país.

Mazatlán será sede del primer restaurante Wendy’s en el estado

De acuerdo con las autoridades, el proyecto prevé la generación de 400 empleos en la entidad. Además, se informó que el primer restaurante se proyecta abrir en Mazatlán, un punto estratégico para el desarrollo turístico y comercial del estado.

La instalación de este establecimiento representaría un impulso para el sector de servicios en el puerto, además de ampliar la oferta gastronómica y generar nuevas oportunidades laborales para habitantes de la región.

Además, forma parte de la estrategia de crecimiento de Wendy’s en México, que recientemente anunció la apertura de más de 60 nuevos restaurantes en el país durante los próximos años, mediante alianzas con grupos franquiciatarios regionales.

Wendy’s llegará a Sinaloa con nuevos restaurantes impulsados por la empresa WS Pacific (cortesía)

Por su parte, el gobierno estatal señaló que la Secretaría de Economía brindará acompañamiento al proyecto de inversión mediante asesoría y apoyo en los procesos administrativos necesarios para su instalación.

Durante la reunión, el secretario de Economía reiteró el respaldo del gobierno estatal, encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya, para facilitar la llegada de nuevas inversiones que impulsen la actividad económica.

Asimismo, se destacó que las empresas interesadas en invertir en la entidad pueden acceder a diversos mecanismos de apoyo, entre ellos los Certificados de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa (CEPROFIES), que buscan incentivar la inversión y fortalecer la competitividad regional.

En el encuentro también participaron el subsecretario de Promoción y Competitividad Económica, José Roberto Sánchez, así como Germán Rivera Carlon, director ejecutivo de CIT Sinaloa.

La cadena Wendy’s fue fundada en 1969 en Estados Unidos y actualmente opera más de 7 mil restaurantes en más de 30 países, consolidándose como una de las marcas internacionales de comida rápida más reconocidas.