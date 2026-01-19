El Gobierno de Sinaloa, encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya, se declaró listo para participar por segunda ocasión en la Expo Gulfood Dubái 2026, el evento agroalimentario más grande del mundo, que se llevará a cabo del 26 al 30 de enero.

Se informó que la entidad acudirá con una misión integrada por autoridades estatales, productores y comercializadores, con el objetivo de posicionar la cosecha sinaloense de garbanzo en los mercados internacionales, correspondiente al ciclo otoño-invierno 2025-2026, estimada en alrededor de 70 mil toneladas.

Rubén Rocha Moya destaca récord de producción y éxito en mercados internacionales

El gobernador Rubén Rocha Moya subrayó que durante 2025 Sinaloa alcanzó una producción histórica de 180 mil toneladas de garbanzo, las cuales fueron comercializadas exitosamente en el mercado del Medio Oriente, gracias a la coordinación entre productores, comercializadores y el respaldo del gobierno estatal.

Indicó que, para esta nueva edición de la Expo Gulfood, la meta es concretar la venta de al menos una tercera parte del volumen comercializado el año pasado, lo que permitiría mantener condiciones favorables para el campo sinaloense y sus productores.

Sinaloa participará en la Expo Gulfood Dubái 2026 para impulsar la exportación de garbanzo. (Cortesía)

Por su parte, el secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, destacó que el garbanzo blanco sinaloense es reconocido como uno de los productos de mejor calidad a nivel mundial, lo que le ha permitido mantener una alta demanda en el mercado del Medio Oriente.

Finalmente, confió en que la participación de Sinaloa en la Expo Gulfood Dubái 2026 tendrá una respuesta positiva, al existir ya un precedente exitoso que fortalece las expectativas de comercialización internacional y de beneficio directo para el sector agrícola del estado.