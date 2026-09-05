VUTEQ, empresa de origen japonés, inauguró su Planta II en Apaseo el Grande, Guanajuato, proyecto que representa una inversión de 100 millones de dólares y la generación de 135 nuevos empleos.

La nueva planta fortalece la presencia de la compañía en Guanajuato y la cadena de proveeduría de la industria automotriz, al contar con una planta de inyección de plástico para este sector que, de acuerdo con el Gobierno estatal, es la más grande del mundo en su tipo.

VUTEQ fortalece la industria automotriz de Guanajuato

En representación de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, Alejandro Hernández Fonseca, subsecretario de Atracción de Inversiones de la Secretaría de Economía, destacó que la decisión de VUTEQ de reinvertir y ampliar sus operaciones representa una muestra de confianza en Guanajuato.

Con este proyecto, el Gobierno de Guanajuato reportó que durante la actual administración se han concretado 80 proyectos de inversión, con más de 6 mil 550 millones de dólares y 20 mil 686 empleos comprometidos.

Esta cifra representa un avance de 81.88 por ciento de la meta sexenal de atracción de inversiones, establecida en 8 mil millones de dólares.

VUTEQ inaugura Planta II en Apaseo el Grande con 100 mdd. (Cortesía)

Guanajuato suma inversión y empleos con VUTEQ

La expansión de VUTEQ forma parte de Guanajuato SUMA, política económica impulsada por Libia Dennise que plantea fortalecer las capacidades productivas, desarrollar talento y ampliar la proveeduría local con una visión hacia 2050.

El Gobierno estatal destacó que la permanencia y crecimiento de empresas que ya operan en Guanajuato permite fortalecer el ecosistema económico y generar nuevas oportunidades laborales.

Con la Planta II, VUTEQ amplía sus operaciones en el estado y fortalece su participación en la industria automotriz, al tiempo que contribuye a la generación de empleos y al desarrollo de la proveeduría especializada.