Guanajuato mantiene de forma ininterrumpida el primer lugar nacional en producción de lechuga.

De acuerdo con cifras oficiales, la entidad concentra el 25.6% del volumen nacional, consolidándose además como el noveno productor mundial de esta hortaliza.

Pese a que la producción nacional registró una contracción del 3%, el estado presentó un comportamiento positivo con un crecimiento interanual de 3.8%, alcanzando un volumen anual de 151 mil 245 toneladas.

Producción de lechuga en Guanajuato genera más de 763 mdp y normaliza exportación a Estados Unidos

Esta actividad agrícola representa una aportación fundamental para la economía local, al generar una derrama económica superior a los 763.4 millones de pesos. El núcleo de mayor tecnificación de este cultivo se concentra principalmente en los siguientes municipios:

San Miguel de Allende

Santa Cruz de Juventino Rosas

Dolores Hidalgo

Doctor Mora

A nivel internacional, los principales destinos de exportación son Estados Unidos y Canadá. La demanda hacia el mercado estadounidense se encuentra plenamente restablecida y normalizada bajo contratos vigentes, tras las acciones de vigilancia implementadas por una alerta emitida en julio de 2026 sobre presuntos casos de ciclosporiasis (enfermedad causada por el parásito Cyclospora cayetanensis).

Como parte de los protocolos sanitarios, autoridades de la COFEPRIS, SENASICA y la DGE realizaron inspecciones exhaustivas en campos agrícolas y en la planta de Taylor Farms México, ubicada en Doctor Mora. Los análisis clínicos en producto vegetal y agua de riego arrojaron cero por ciento de presencia del parásito.

Tras el dictamen técnico favorable, la FDA de Estados Unidos confirmó que la sospecha inicial correspondió a un falso positivo en aduanas, lo que devolvió la certidumbre comercial y protegió miles de empleos del sector agroindustrial en la región.