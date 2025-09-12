La violencia que azota al estado de Sinaloa, ha provocado que las autoridades tomaran la decisión de cancelar el Grito de Independencia en un municipio.

De acuerdo con un comunicado emitido por las autoridades locales, se trata del municipio de San Ignacio, ubicado en la zona centro-sur de Sinaloa.

El gobierno municipal de San Ignacio externó que se trata de una decisión difícil, pero por razones de seguridad se prefirió cancelar las celebraciones por las fechas patrias.

Violencia en Sinaloa provoca que se cancele Grito de Independencia en San Ignacio

El municipio de San Ignacio, Sinaloa, informó que por motivos de seguridad se decidió cancelar la ceremonia del Grito de Independencia, así como también el desfile cívico.

Es decir, fueron canceladas las celebraciones que estaban programadas para la noche del 15 y la tarde del 16 de septiembre.

En un comunicado, el gobierno de San Ignacio externó que, tras un análisis con diversas autoridades, se determinó que no existen las condiciones adecuadas para poder realizar las celebraciones por las fiestas patrias con tranquilidad, seguridad y alegría.

Asimismo, se llevó a cabo una reunión entre personal militar y de Protección Civil, en donde se ratificó la cancelación del del Grito de Independencia.

Esto tras asegurar que se busca priorizar siempre el bienestar y la tranquilidad de todos los habitantes de San Ignacio, Sinaloa.

Señalaron que pese a ser fiestas de unión y celebración familiar, instan a toda la comunidad a celebrarlo desde casa.

Ejército mexicano en Michoacán (JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO / José Betanzos Zárate )

Pese a violencia, Sinaloa sí tendrá Grito de Independencia en Culiacán

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que el próximo 15 de septiembre sí habrá Grito de Independencia en la ciudad de Culiacán.

Al respecto, informó que se prepara un mega operativo con más de 10 mil elementos de las Fuerzas Armadas, quienes vigilarán distintos puntos de la entidad.

Rocha Moya aseguró que en Culiacán se utilizarán armas anti-drones por los elementos del Ejército mexicano, para vigilar y dotar seguridad a la celebración.

Manifestó que Sinaloa ya cuenta con “todo listo” para las celebraciones patrias, las cuales dijo contarán con el respaldo en seguridad de las tres órdenes de gobierno.