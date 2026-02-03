José Manuel Sepúlveda del Valle es un político local en Tabasco con larga trayectoria pero con pocos cargos importantes.

No obstante, eso no fue impedimento para que las acusaciones de violencia de género y su detención llamaran la atención esta semana. Por ello, te contamos lo que se sabe de José Manuel Sepúlveda del Valle:

¿Quién es José Manuel Sepúlveda del Valle?

José Manuel Sepúlveda del Valle es un político local de Tabasco que ha trabajado en diversos cargos en varios municipios de esa entidad hasta que llegó a ser diputado local en 2018.

Desde la década de los 80s y hasta 2014 perteneció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para sumarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

No obstante, en 2019 renunció al PVEM siendo diputado local y se convirtió en diputado independiente para luego acercarse al Partido Encuentro Social (PES) en 2021.

¿Qué edad tiene José Manuel Sepúlveda del Valle?

Se desconoce la edad actual de José Manuel Sepúlveda del Valle.

¿Quién es la esposa de José Manuel Sepúlveda del Valle?

Se desconoce la identidad de la esposa de José Manuel Sepúlveda del Valle, pero se sabe que el motivo por el que fue detenido fue por agresiones contra ella.

¿Qué signo zodiacal es José Manuel Sepúlveda del Valle?

No se conoce ese dato personal de José Manuel Sepúlveda del Valle.

¿Cuántos hijos tiene José Manuel Sepúlveda del Valle?

Se desconoce quiénes son los hijos de José Manuel Sepúlveda del Valle.

¿Qué estudió José Manuel Sepúlveda del Valle?

José Manuel Sepúlveda del Valle estudió la Licenciatura en Administración en la Universidad del Valle de México

¿En qué ha trabajado José Manuel Sepúlveda del Valle?

José Manuel Sepúlveda del Valle desde la década de los 80s como parte del PRI tuvo varios cargos en ayuntamientos locales, por ejemplo, en 2008 fue subdirector de desarrollo político en el ayuntamiento de Centro y en 2010 fue director del DIF tanto de Centro como de Centla.

En 2012 fue secretario particular del presidente municipal de Macuspana y en 2013 secretario técnico del mismo municipio. Para 2013 pasó a ser secretario técnico del ayuntamiento de Teapa.

Su cargo más importante fue en 2018 cuando logro ser diputado en el Congreso local por el PVEM, al cual pertenecía desde 2014 cuando dejó el PRI.

En 2019 renuncio al PVEM y se convirtió en diputado independiente. Para 2021, cuando concluyo su encargo como legislador, buscó ser presidente municipal de Centro por el Partido Encuentro Social (PES).

José Manuel Sepúlveda del Valle fue detenido por violencia de género

El exdiputado José Manuel Sepúlveda de Tabasco fue detenido señalado de violencia de género contra su esposa.

El exdiputado local en Tabasco por el PVEM fue presentado ante el Centro de Procuración de Justicia de Cárdenas para el seguimiento del caso y se encuentra en el Registro Nacional de Detenciones.