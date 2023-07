Un video en redes sociales exhibió cómo talan árboles en Xalapa, Veracruz, “en nombre del progreso” y a pesar de protestas por el ecocidio en la avenida Lázaro Cárdenas con el objetivo de construir un paso vehicular.

Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, anunció la construcción de dos pasos a desnivel en la zona de Las Trancas en Xalapa, como una suerte de Plan B ante la cancelación del Tren Vial de Xalapa que buscaba reducir el tráfico.

El Plan B de Cuitláhuac García también contempló la construcción de un paso a desnivel a la altura de la plaza comercial Urban Center, el cual generó manifestaciones debido al riesgo que correrían los árboles de la zona.

Ambas construcciones tendrían un costo estimado de 200 millones de pesos. En ese contexto, un video exhibió cómo talaron los árboles en Xalapa.

Más de un video en redes sociales exhibió la tala de árboles en Xalapa para la construcción de un paso a desnivel que impulsó el gobierno de Cuitláhuac García para dar solución a los problemas de tráfico en la avenida Lázaro Cárdenas.

Algunas imágenes difundidas mostraron a los manifestantes en defensa de los árboles con pancartas que dicen: “Alto al ecocidio. Obra clausurada”, y detrás de ellos algunos de los 64 troncos que se presume que derrumbaron las autoridades.

“Estoy harta ¿eso se supone que hace un “buen” gobierno? El flujo vehicular ahí marcha bien, con otra estrategia hubiera sido suficiente. El puente vehicular no es necesario, los árboles sí”, dijo una usuaria de Instagram por el caso.

En ese sentido, se difundieron una serie de videos de ciudadanos que pasaron por la zona de la tala, dando cuenta de los resultados de la obra del paso a desnivel.

La tala de árboles en Xalapa para la construcción de un paso a desnivel fue denunciada previamente por un grupo de manifestantes, quien consideraron que dichas acciones se realizan para llevar a cabo “construcciones de muerte”.

Esto dijeron los manifestantes el 16 de julio para los medios locales de Veracruz:

“Son construcciones de muerte donde no se nos toma en cuenta, alegando qué hay reservas de otros lados dónde a nosotros no nos llega el frescor y a dónde además un árbol cuenta muchísimo y aquí van a ser más de 60 árboles que se les va a dar muerte por una obra, un Puente que es totalmente innecesario porque aquí no hay tráfico porque es domingo pero entre semana tampoco hay tráfico exagerado”

Manifestantes de Xalapa