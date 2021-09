Socavón en Veracruz amenaza el patrimonio de los habitantes de Rancho Viejo

Un socavón se formó en Rancho Viejo, Tlalnelhuayocan en Veracruz desde principios de agosto y ahora mide 20 metros cúbicos y cerca de 300 metros lineales.

El socavón, que se ubica entre una privada y un campo deportivo, fue acordonado por la dirección municipal de Protección Civil desde la carretera de Rancho Viejo.

Sin embargo, los vecinos temen perder su patrimonio con el socavón y demandan el apoyo de las autoridades municipales.

De acuerdo con Patricia Aburto, desde que se formó el socavón, sale a trabajan con miedo y preocupación, pues teme que su familia esté en peligro.

Patricia aseguró que al menos dos viviendas están al borde del colapso por el socavón y piden que las autoridades los ayude.

Los habitantes denunciaron que las lluvias de las últimas semanas han agrandado el socavón e incluso dijeron que no pueden dormir tranquilos por la angustia.

Además, aseguraron que el socavón se formó antes de la llegada del huracán Grace a Veracruz, pero cada que llueve el espacio crece.

Eugenio Ceballos, vecino de 78 años, dice que con el socavón ahora, además de su salud, teme perder su hogar, donde vive desde hace 10 años.

Reclamó que su comunidad está legalmente establecida, es decir, que pagan impuestos municipales para los servicios, pero aun así no los apoyan.

Aseguró que todos los días va alguien del gobierno a visitarlos “pero no hay nada claro”; además, recordó que han acudido en varias ocasiones al municipio pero “no nos hacen caso”.

El presidente municipal de Tlalnelhuayocan, David Ángeles Aguirre aseguró que “no tiene dinero” para realizar reparaciones en la zona.

El municipio solicitó apoyo al gobierno de Veracruz con el argumento de que, a unos meses de concluir su cargo, ya no hay presupuesto para remediar el problema.

Las autoridades locales les señalaron a los habitantes de Rancho Viejo que lo mejor es migrar del lugar; sin embargo, los vecinos aseguran que no tienen otro lugar para vivir.

“Estamos pidiendo con mucha necesidad…no queremos perder nuestra casa, no tenemos a donde irnos a vivir. Nos vienen a ver (las autoridades) y según que sí va a haber respuesta, pero pues no, nomás no, no vemos claro”

Patricia Aburto, vecina de Rancho Viejo