Un juez de Veracruz declaró culpable a Marlon Botas por el feminicidio de Montserrat Bendimes, ocurrido en abril de 2021, poniendo fin a un proceso judicial que se prolongó durante cinco años debido a diversos recursos legales promovidos por la defensa.

Montserrat Bendimes fue brutalmente golpeada por Marlon Botas el 17 de abril de 2021 en el fraccionamiento Casas Tamsa, ubicado en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

Tras la agresión, el ahora declarado culpable la abandonó en un hospital y huyó con el apoyo de sus padres.

La joven permaneció seis días en terapia intensiva con fracturas en el cráneo, el cuello y un brazo. Finalmente murió a causa de las lesiones.

Antes de fallecer, alcanzó a identificar a Marlon Botas como su agresor, según relató su madre, Cecilia Roldán, en una entrevista concedida a La Silla Rota en octubre de 2021.

Tras años de amparos, un juez declara culpable a Marlon Botas por feminicidio de Montserrat Bendimes

De acuerdo con la familia de Montserrat Bendimes, después de la captura de Marlon Botas en 2022, la defensa del acusado promovió diversos amparos ante instancias federales con el objetivo de retrasar el juicio.

Como consecuencia, el proceso penal 387/2021 avanzó lentamente hasta que el juicio oral 14/2026 inició formalmente el 30 de abril de 2026, cinco años después del feminicidio.

La audiencia de emisión del fallo se llevó a cabo el 9 de julio. Comenzó a las 18:10 horas y concluyó alrededor de las 20:30 horas. Durante la diligencia, Marlon Botas participó de manera remota desde el penal de Tuxpan, Veracruz, donde permanece recluido.

Marlon Botas podría enfrentar hasta 70 años de prisión por feminicidio de Montserrat Bendimes

Aunque el juez ya emitió un fallo condenatorio, la sentencia definitiva se dará a conocer el próximo 16 de julio de 2026 a las 15:00 horas.

Ramar Mendoza Díaz, abogado de la familia Bendimes, explicó al medio local E-Consulta Veracruz que la pena máxima prevista por la legislación de Veracruz para el delito de feminicidio es de 70 años de prisión, por lo que Marlon Botas podría recibir esa condena.

Además de la pena privativa de la libertad, la legislación veracruzana contempla la reparación integral del daño en favor de las víctimas indirectas del feminicidio.