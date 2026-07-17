Marlon Botas, feminicida de Montserrat Bendimes, fue condenado a 70 años de prisión por el crimen cometido en 2021 en Veracruz.

De acuerdo con la información, Marlos Botas recibió la pena máxima permitida por la legislación local de Veracruz para este tipo de crímenes de género.

Familiares de Montserrat Bendimes rechazan reparación del daño de Marlon Botas

La familia de Montserrat Bendimes reveló este jueves 16 de julio de 2026, que un juez federal sentenció a Marlon Botas a 70 años de prisión tras ser hallado culpable por el delito de feminicidio.

Al salir de la audiencia condenatoria en los juzgados en Xalapa, Veracruz, manifestaron que no están en la disposición de negociar una posible reparación del daño estipulado dentro de la ley.

Reprocharon que, si la reparación del daño fuera “revivir a su hija Montserrat Bendimes” aceptarían la medida.

Feminicidio de Montserrat Bendimes: condenan a Marlon Botas a 70 años de prisión (Fiscalía de Veracruz)

En este sentido, manifestaron que su única petición a las autoridades de Veracruz es que se mantenga sin modificaciones la sentencia de 70 años al feminicida Marlon Botas.

Será el próximo 23 de julio de 2026 cuando se lleve a cabo la audiencia de lectura y explicación de sentencia, en donde el juzgador deberá explicar los detalles de la resolución.

Marlon Botas permanecerá recluido en el Penal de Playa Linda, ubicado en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.