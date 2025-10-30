A un año de que Doña Lety fuera rescatada en Tantoyuca, Veracruz, de Jaime Toral, el influencer que la hizo viral, la Fiscalía de Veracruz lo busca y ofrece recompensa.

Acusado de un grave delito, Jaime Total es buscado por la Fiscalía de Veracruz luego de que Doña Lety lo acusó de secuestro y se dice es causante de que su novia Rosa Elena Pimienta Santos, desapareciera.

Luego de que Doña Lety acusara que Jaime Toral, el influencer que la grababa, de tenerla secuestrada, la Fiscalía de Veracruz ofrece recompensa para dar información de su paradero.

A través de un boletín con la fotografía de Jaime Toral, la Fiscalía General del Estado de Veracruz hizo pública una recompensa para encontrar al influencer.

Ofreciendo 350 mil pesos que se les dará a las personas que den “información veraz, útil, eficaz, eficiente, efectiva y oportuna” en busca de aprehender a Jaime Pascual Hernández Toral.

Según la Fiscalía de Veracruz, el influencer que grababa a Doña Lety es buscado por el presunto delito de trata de personas.

Boletín de recompensa por Jaime Toral. (X/FGE_Veracruz)

La información dada fue que Doña Lety era obligada a grabar los videos sin su consentimiento, además de que Jaime Toral la llevó a vivir a su casa y no la dejaba salir.

Por otra parte, se cree que Jaime Toral también es acusado de ser responsable de la desaparición de Rosa Elena Pimienta Santos, su novia quien salía en algunos videos del youtuber y reportada como desaparecida el 7 de septiembre de 2024.

Rosa Elena Pimienta Santos, novia de Jaime Toral que desapareció. (fiscaliaveracruz)

Hasta el momento, la cuenta de YouTube de Jaime Toral sigue activa con videos cortos, siendo que el último llamado “El joven que avanza con sus 4 extremidades” se compartió el 29 de octubre de 2025.

Asimismo, Jaime Toral decidió limitar los comentarios en su cuenta de Facebook, aunque ha seguido activo pese a su búsqueda por la Fiscalía de Veracruz.