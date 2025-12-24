La mañana del 22 de diciembre de 2025 se efectuó la detención de Jaime Toral en el municipio de Zacapoaxtla, Puebla, acusado por el delito de secuestro en agravio de Doña Lety.

De acuerdo con reportes oficiales, una llamada anónima alertó a elementos de la Policía Municipal de Zacapoaxtla por la presencia de Jaime Toral sobre la calle Arista, a plena luz del día, en ese municipio de Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz emprendió la búsqueda de Jaime Toral desde finales de octubre de 2025, luego de revelarse que el sujeto mantenía privada de su liberad a Doña Lety para generar contenido en redes sociales.

Doña Lety, señora viral en TikTok. (YouTube/ El 5 / Tomada de video)

Nota en desarrollo. En breve más información...