Jaime Toral es buscado por la Fiscalía de Veracruz lo que destapó que su novia Rosa Elena Pimienta Santos desapareció hace un año y por ello también sería buscado.
Pero ¿quién es Rosa Elena Pimienta Santos? Te lo contamos con los siguientes datos:
¿Quién es Rosa Elena Pimienta Santos?
Rosa Elena Pimienta Santos no era figura pública hasta que inició su relación con Jaime Toral apareciendo en sus videos de YouTube.
La novia de Jaime Toral, Rosa Elena Pimienta Santos, incluso llegó a convivir con Doña Lety en algunos videos donde él mismo aseguraba que la señora se ponía celosa de su novia.
La realidad es que se conocía poco de Rosa Elena Pimienta Santos, pues Jaime Toral no solía hablar de su vida privada en sus videos de YouTube.
Según medios de comunicación, Rosa Elena Pimienta Santos inició su relación con Jaime Toral a los 15 años de edad para luego quedar embarazada del youtuber.
¿Qué edad tiene Rosa Elena Pimienta Santos?
Rosa Elena Pimienta Santos tiene 20 años de edad, pues nació un 24 de octubre de 2005.
¿Quién es el esposo de Rosa Elena Pimienta Santos?
Rosa Elena Pimienta Santos no tenía esposo, pero era novia de Jaime Toral cuando desapareció.
¿Qué signo zodiacal es Rosa Elena Pimienta Santos?
Rosa Elena Pimienta Santos era del signo zodiacal de Escorpio, pues nació un 24 de octubre.
¿Cuántos hijos tiene Rosa Elena Pimienta Santos?
Rosa Elena Pimienta Santos tenía un hijo recién nacido cuando desapareció.
¿Qué estudió Rosa Elena Pimienta Santos?
Rosa Elena Pimienta Santos tenía la preparatoria inconclusa.
¿En qué ha trabajado Rosa Elena Pimienta Santos?
Se desconocen los trabajos de Rosa Elena Pimienta Santos.
Rosa Elena Pimienta Santos, novia de Jaime Toral, desapareció y lo culpan a él
Jaime Toral es buscado por la Fiscalía de Veracruz por el presunto delito de trata de personas a un año de que Doña Lety lo acusara de secuestro, lo que destapó que su novia Rosa Elena Pimienta Santos desapareció.
A cuatro días de que se hiciera público de que Doña Lety había sido rescatada por la Marina Nacional en Veracruz acusando a Jaime Toral de secuestro, se dio a conocer la ficha de desaparición de Rosa Elena Pimienta Santos.
Según la ficha emitida por la Fiscalía General de Veracruz, su búsqueda oficial fue en septiembre de 2024.
Aunque se desconoce poco de la desaparición de Rosa Elena Pimienta Santos, se sabe que fue en 4 de febrero de 2024 en Tantoyuca, Veracruz y que fue luego de haber dado a luz su bebé.
Rosa Elena Pimienta Santos solía aparecer en algunos videos de Jaime Toral e incluso convivir con Doña Lety.
Hasta el momento, la familia de Rosa Elena Pimienta Santos no se ha pronunciado sobre la desaparición de la joven y tampoco ahora que la Fiscalía de Veracruz ofrece recompensa por el paradero de Jaime Toral.