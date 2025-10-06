La ex candidata del PT a la alcaldía de Yanga, fue asesinada en Atoyac, Veracruz, pero, ¿quién era Jessica Flor Luna Aguilera? Te decimos lo que sabemos como edad y trayectoria.

Jessica Flor Luna Aguilera participó en las elecciones locales de Veracruz que se llevaron a cabo el junio de este 2025 y de momento se desconoce si había sido víctima de amenazas.

Sin embargo, sería la candidata número 10 que ha sido víctima de la violencia electoral en Veracruz durante el proceso 2024-2025.

¿Quién era Jessica Flor Luna Aguilera? Ex candidata del PT a la alcaldía de Yanga fue asesinada

Jessica Flor Luna Aguilera era una militante del PT, coordinadora municipal y ex candidata a la alcaldía de Yanga, Veracruz, que fue asesinada la tarde del lunes 6 de octubre 2025.

¿Quién fue Jessica Flor Luna Aguilera? Ex candidata del PT asesinada (Redes sociales)

¿Qué edad tenía Jessica Flor Luna Aguilera?

Se apunta que Jessica Flor Luna Aguilera tenía 35 años al momento de su muerte.

¿Qué signo zodiacal era Jessica Flor Luna Aguilera?

Acorde con sus redes sociales, la fecha de cumpleaños de Jessica Flor Luna Aguilera era el 20 de enero, por lo que su signo zodiacal era Capricornio.

¿Quién era el esposo de Jessica Flor Luna Aguilera?

Sin embargo, sus redes sociales sólo abarcan temas de función pública, por lo que se desconoce si Jessica Flor Luna Aguilera estaba casada o su estado civil.

¿Quién fue Jessica Flor Luna Aguilera? Ex candidata del PT asesinada

¿Jessica Flor Luna Aguilera tenía hijos?

La información de medios apunta que Jessica Flor Luna Aguilera tenía una hija, a quien iba a recoger a la escuela cuando fue interceptada por hombres armados.

¿Qué estudió Jessica Flor Luna Aguilera?

Jessica Flor Luna Segura era licenciada en Derecho por la Universidad del Golfo de México en Córdoba, Veracruz.

¿En qué trabajó Jessica Flor Luna Aguilera?

Previo a ser candidata del PT a la alcaldía de Yanga, Jessica Flor Luna Aguilera no tenía antecedentes en la función pública, solamente brindó asesorías legales para personas de escasos recursos.

Esto se menciona el portal Saber Votar, en el que también apunta que Jessica Flor Luna Aguilera fue la reina del carnaval de Yanga en el año 2009, aunque no menciona otros empleos.

¿Quién fue Jessica Flor Luna Aguilera? Ex candidata del PT asesinada (Ady)

Jessica Flor Luna Aguilera fue asesinada en Atoyac, Veracruz

Este lunes 6 de octubre, Jessica Flor Luna Aguilera fue asesinada a balazos en Atoyac, Veracruz, en las inmediaciones de una escuela primaria ya que fue a recoger a su hija.

Acorde con lo señalado, Jessica Flor Luna Aguilera estaba a metros de la primaria cuando fue interceptada por hombres armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones, por lo que perdió el control de la camioneta en la que viajaba.

En el video que circula en redes y en el que se escucha a testigos del asesinato, se observa que la camioneta chocó contra la barda de la institución, que presuntamente, fue lo ocasionó la muerte de Jessica Flor Luna Aguilera.

Sin embargo, testigos apuntaron que la ex candidata del PT se encontraba viva y estaba pidiendo ayuda tras el choque; de momento las autoridades no lo han confirmado.

Aunque la muerte de Jessica Flor Luna Aguilera fue confirmada por los coordinadores e integrantes del PT en Veracruz.