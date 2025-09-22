Rafael Aguilar Martínez está acusado de impactar su automóvil en un poste de luz, en Córdoba, en el estado de Veracruz.

Aseguran que el pasado 21 de septiembre, Rafael Aguilar Martínez, alcalde electo de Yanga, condujo bajo los efectos del alcohol.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos detalles sobre ‘Lucho’, quien ya dio su versión sobre el accidente automovilístico.

¿Quién es Rafael Aguilar Martínez, alcalde electo de Yanga, en Veracruz?

El pasado mes de junio, con 2,604 votos a favor oficializados por el Organismo Público Local Electora l (OPLE) Rafael Aguilar Martínez se convirtió en el Presidente Municipal de Yanga para el periodo 2026-2029.

El abanderado del PRI, conocido popularmente como ‘Lucho’, asumirá su cargo a partir del 1 de enero del 2026.

Rafael Aguilar Martínez (Rafael Aguilar Martínez / Face)

¿Qué edad tiene Rafael Aguilar Martínez, alcalde electo de Yanga, en Veracruz?

Rafael Aguilar Martínez tiene 36 años de edad; sin embargo, se desconoce la fecha exacta de su nacimiento.

¿Quién es la esposa de Rafael Aguilar Martínez, alcalde electo de Yanga, en Veracruz?

No hay información personal de Rafael Aguilar Martínez en Internet, por lo que se desconoce su estado civil.

Rafael Aguilar Martínez (Rafael Aguilar Martínez / Facebook)

¿Qué estudió Rafael Aguilar Martínez, alcalde electo de Yanga, en Veracruz?

Rafael Aguilar Martínez, alcalde electo de Yanga, estudió Ciencias Políticas y Administración Pública con especialidad en Análisis Político.

¿En qué ha trabajado Rafael Aguilar Martínez, alcalde electo de Yanga, en Veracruz?

Entre los años 2014 a 2017, y del 2022 al 2025, Rafael Aguilar Martínez fungió como Secretario del Ayuntamiento de Yanga, bajo la administración encabezada por el priista, Fernando Gordillo Torres.

Del 2011 al 2013 se desempeñó como Director de Ecología y medio ambiente.

Rafael Aguilar Martínez, alcalde electo de Yanga, en Veracruz, acusado de conducir ebrio

En redes sociales circula el video de un accidente automovilístico al que fue relacionado Rafael Aguilar Martínez, alcalde electo de Yanga, en Veracruz.

La grabación muestra a un hombre ebrio rodear un auto que se impacta contra un poste de luz, por lo que un transformador se recarga en la cajuela de vehículo.

El accidente ocurrió la mañana del domingo 21 de septiembre sobre Boulevard Tratados de Córdoba, a la altura de la avenida 23, en Córdoba, Veracruz.

⚠️ #Veracruz: Ahogado en alcohol, el alcalde electo de Yanga, Rafael Aguilar Martínez (“Lucho”), chocó su Jetta contra un poste de la CFE en Córdoba. Tras el impacto, cayó un transformador sobre el vehículo. pic.twitter.com/OHPkNmmlOo — José Díaz (@JJDiazMachuca) September 22, 2025

De acuerdo con información que circula en redes sociales, policías llegaron al lugar del accidente por lo que el conductor se habría identificado como Rafael Aguilar Martínez.

Información que es falsa, propiamente el alcalde electo de Yanga, por medio de su cuenta de Facebook, desmintió ser el protagonista de este accidente.

“En primera, no era mi vehículo; en segunda, tampoco era un servidor. Por ahí un diario hizo esta una mala interpretación y esta mala información donde un servidor estaba señalado. Es totalmente falso” Rafael Aguilar Martínez

Sustentando su versión, dijo haber salido a correr en un lugar público de Yanga alrededor de las 7:15 de la mañana.

Asimismo, mediante un escrito, pidió no difundir rumores y especulaciones sin fundamento que solo buscan generar morbo y confusión.

Y finalmente agradeció a la ciudadanía por las llamadas y mensajes en los que mostraron preocupación.