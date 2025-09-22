Un video puso en la mira a Rafael Aguilar Martínez, quien el pasado mes de junio se convirtió en el Presidente Municipal de Yanga, Veracruz, para el periodo 2026-2029.

Rafael Aguilar Martínez también conocido como ‘Lucho’ está siendo acusado de impactar su auto en Córdoba, Veracruz, tras conducir en estado de ebriedad.

La información surgió de un video que circula en la red social X.

La grabación muestra a un hombre -en estado de ebriedad- rodeando su auto Jetta, el cual impactó contra un poste de luz por lo que un transformador cayó sobre la cajuela del vehículo.

⚠️ #Veracruz: Ahogado en alcohol, el alcalde electo de Yanga, Rafael Aguilar Martínez (“Lucho”), chocó su Jetta contra un poste de la CFE en Córdoba. Tras el impacto, cayó un transformador sobre el vehículo. pic.twitter.com/OHPkNmmlOo — José Díaz (@JJDiazMachuca) September 22, 2025

El accidente ocurrió el pasado 21 de septiembre sobre Boulevard Tratados de Córdoba, a la altura de la avenida 23, en Córdoba, Veracruz.

Al lugar llegaron paramédicos y oficiales, quienes le pidieron al conductor y a su acompañante una identificación.

El conductor se habría identificado como un comerciante llamado Rafael Aguilar Martínez; él iba acompañado de Jorge Luis Cruz, quien actualmente es mecánico. Afortunadamente el accidente no pasó a mayores.

Tal reporte provocó que cibernautas dieran por hecho que el responsable del accidente automovilístico es Rafael Aguilar Martínez, alcalde electo de Yanga.

Rafael Aguilar Martínez (Rafael Aguilar Martínez / Facebook)

Rafael Aguilar Martínez, alcalde electo de Yanga, niega estar involucrado en accidente automovilístico

Mediante un video publicado en Facebook, Rafael Aguilar Martínez niega ser el hombre que aparece en el video del accidente automovilístico que tuvo lugar en Córdoba, Veracruz.

“En primera, no era mi vehículo; en segunda, tampoco era un servidor. Por ahí un diario hizo esta una mala interpretación y esta mala información donde un servidor estaba señalado. Es totalmente falso” Rafael Aguilar Martínez, alcalde electo de Yanga

Posteriormente, Rafael Aguilar Martínez, de 35 años de edad, explica haber salido a correr en un espacio público, ubicado en el municipio de Yanga, alrededor de las 7:15 A.M.

Por lo que tras dejar claro que no estuvo involucrado en ningún accidente, agradece a todas las personas que le llamaron y le mandaron mensajes para preguntar por su estado de salud.

Y finalmente pide no caer en rumores ni especulaciones sin fundamento.