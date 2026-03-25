El senador Clemente Castañeda afirmó que cualquier reforma electoral debe construirse con diálogo, consenso y participación de todas las fuerzas políticas, y reiteró que la bancada de Movimiento Ciudadano votará en contra del Plan B en lo general.

En conferencia de prensa, el legislador llamó a abrir una nueva etapa de acuerdos y pluralismo político en el país.

MC votará contra el Plan B y cuestiona su impacto democrático

El coordinador parlamentario señaló que su bancada ha mantenido desde el inicio su rechazo al Plan B, al considerar que no fortalece las instituciones ni el sistema democrático.

Además, subrayó que varias de las propuestas incluidas ya han sido atendidas en reformas previas, por lo que no representan avances sustantivos.

El senador indicó que el contexto actual abre una nueva etapa en la vida política nacional, basada en el pluralismo, la deliberación pública y el respeto a la diversidad de ideas.

Advirtió que, en caso de que el Plan B no prospere, el margen de maniobra del gobierno federal podría reducirse, en un escenario marcado por la cercanía del proceso electoral de 2027.

El escenario político del país, hay que decirlo con realismo, con claridad y con transparencia, está cambiando vertiginosamente. Está cerca el proceso electoral del 2027 y eso tiene muy nerviosos a Morena, por supuesto a sus aliados y al gobierno federal. Clemente Castañeda, Senador por Movimiento Ciudadano.

Castañeda destacó que los avances democráticos en México han sido resultado de procesos incluyentes y acuerdos entre distintas fuerzas políticas. Por ello, insistió en que cualquier reforma debe construirse con apertura, diálogo y participación de la ciudadanía.

Finalmente, el legislador informó que la bancada de Movimiento Ciudadano se mantiene en sesión permanente y participará activamente en la discusión legislativa. Reiteró que su postura estará basada en el análisis responsable y en la defensa del interés público.