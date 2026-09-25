Partido PAZ condena criminalización de Guillermo Pamuce Yep tras su asesinato

En un firme pronunciamiento, el Partido PAZ condenó la criminalización de Guillermo Pamuce Yep, coordinador regional en Coatzacoalcos, Veracruz, tras su asesinato el miércoles 23 de septiembre de 2026.

En un comunicado, la dirigencia de Partido PAZ denunció que la Fiscalía de Veracruz difundió supuestos hallazgos irregulares en la casa de Guillermo Pamuce Yep en lugar de perseguir a los asesinos.

Lo anterior, luego de que las autoridades dieran a conocer presunta evidencia encontrada en la vivienda del coordinador político, entre las que resaltan armas de fuego y bolsas con supuesta droga.

Partido PAZ exige a Fiscalía de Veracruz centrar esfuerzos en detener a los asesinos de Guillermo Pamuce Yep

El Partido Paz cuestionó que la filtración de imágenes relacionadas a Guillermo Pamuce Ye por parte de la Fiscalía de Veracruz, busca estigmatizarlo y alterar la percepción pública.

En el escrito, advirtió que este procedimiento responde a un patrón reiterado en la entidad, orientado a catalogar de apresuradamente los hechos como ajustes de cuentas para justificar el archivo de las investigaciones sin esclarecer la verdad.

Puntualmente, Gonzalo Guízar Valladares, presidente estatal de Partido Paz, exigió la publicación inmediata de la orden de cateo y de las actas de inspección contra la vivienda de Pamuce Yep.

Asimismo, la dirigencia cuestionó la validez de la cadena de custodia de los objetos divulgados e indagó la razón por la cual no se notificó a las autoridades federales dada la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas.

Considerando la relevancia de Pamuce Yep en el actual proceso electoral, Partido Paz solicitó que la Fiscalía General de la República (FGR) asuma el caso para asegurar la imparcialidad del proceso.

Finalmente, instó a las autoridades poner fin a los juicios previos, garantizando la seguridad de la familia de la víctima y enfocar la búsqueda en los autores materiales e intelectuales del crimen.