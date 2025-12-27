El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, realizó un recorrido de supervisión por las obras de modernización del puente Antonio Dovalí Jaime, en Minatitlán, Veracruz, una infraestructura con más de 40 años de antigüedad considerada clave para la conectividad en la región sur del estado.

De acuerdo con la SICT, los trabajos tienen como objetivo reforzar la seguridad estructural y prolongar la vida útil del puente, que conecta a miles de automovilistas diariamente y cruza el río Coatzacoalcos.

SICT reporta 90% de avance en la rehabilitación del puente

El puente Antonio Dovalí Jaime, el primer puente atirantado construido en México, cuenta con una longitud total de mil 170 metros y 14 claros. Actualmente, la obra registra un avance del 90 por ciento en su primera etapa, que incluye la sustitución de seis tirantes.

Las labores han permitido la generación de 750 empleos y beneficiarán directamente a habitantes de Minatitlán, Ixhuatlán del Sureste y Cosoleacaque.

La rehabilitación contempla la sustitución total de los 68 tirantes por nuevos elementos de acero de presfuerzo de alta resistencia, además de la instalación de un sistema de monitoreo estructural para detectar alertas y dar seguimiento permanente al comportamiento del puente.

Puente de Minatitlán y distribuidor vial: SICT revisa avances en Veracruz

SICT impulsa obras estratégicas en Veracruz

Como parte de la gira de trabajo, Jesús Antonio Esteva Medina también supervisó los avances del Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz, una obra que presenta un avance del 51 por ciento y que beneficiará a más de 780 mil habitantes de los municipios de Veracruz, Medellín, Jamapa y Boca del Río.

Actualmente se desarrollan trabajos como la construcción del colector pluvial, así como labores en losas, diafragmas, trabes y pilotes en los cuerpos A y B. Además, se ha realizado el montaje de 78 trabes de un total de 132 y la conformación de la base hidráulica en la troncal del cuerpo B.

La obra tendrá una longitud de 1.9 kilómetros, permitirá ahorros de hasta 25 minutos en los traslados y generará 16 mil 318 empleos, de los cuales 13 mil 264 serán directos y 13 mil 54 indirectos.

El proyecto cuenta con una inversión total de 788 millones de pesos, de los cuales 312 millones fueron ejercidos durante 2025, y forma parte de la Carretera Federal MEX-140, conectando con los corredores carreteros Veracruz–Monterrey y Acapulco–Veracruz.

Finalmente, la SICT destacó que durante 2025 se dio mantenimiento a 135 puentes en el país, con una inversión de 2 mil 105 millones de pesos, además de la reconstrucción de 68 puentes en Guerrero afectados por los huracanes John y Otis.