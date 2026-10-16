La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, informó la detención de Gilberto Gómez, alcalde de Puerto Aventuras, acusado de presunta extorsión contra una comerciante.
Además de la detención de Gilberto Gómez, también se detuvo a su familiar Jorge “N” y Karla Paola “N”, trabajadores de la Dirección de Desarrollo Económico, por los delitos de extorsión.
Alcalde de Puerto Aventuras, Quintana Roo, es detenido por extorsión
La FGE de Quintana Roo informó la detención de Gilberto Gómez, el alcalde por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Puerto Aventuras, bajo acusaciones de extorsión.
Información oficial apunta que la detención se logró tras el trabajo de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión y tras obtener la orden de aprehensión de un Juez de Control.
Según las detalles, Gilberto Gómez es acusado de haber extorsionado agravada contra una comerciante en este 2026, mandando a trabajadores del gobierno a cobrar o se les iba a “levantar”.
Trabajadores de Dirección de Desarrollo Económico de Puerto Aventuras también fueron detenidos
La denuncia en donde se acusa a Gilberto Gómez de extorsión, también se contempla a Jorge “N”, presunto familiar del alcalde, y Karla Paola “N”, ambos trabajadores de la Dirección de Desarrollo Económico.
En la denuncia informada por la FGE detalla que la misma víctima acusa que ambos servidores públicos acudían a su negocio en nombre de Gilberto Gómez a cobrarle para regularizarse. Sin embargo, también le pidieron dinero por trámites que debían ser gratuitos.
Aunque en algún momento la denunciante accedió a pagar, meses después Karla Paola “N” y Jorge “N” volvieron a buscarla para pedirle dinero e incluso acudieron con seis personas acusando que debía pagar o la “iban a levantar”.
Entre algunas de las amenazas, la denunciante también dice que le advirtieron que le quitarían su mercancía si no realizaba el pago.
“Habrían arriba al establecimiento [de la denunciante] dos mototaxis con seis personas, entre ellas Jorge “N”, quien posiblemente le dijo que por órdenes de Gilberto “N” todos los vendedores debían reportarse, o de lo contrario “los iban a levantar”, amenazándola con que regresaría a “tablearlos” si no se reportaba con Karla Paola “N”.Comunicado de la FGE de Quintana Roo.