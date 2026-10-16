La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, informó la detención de Gilberto Gómez, alcalde de Puerto Aventuras, acusado de presunta extorsión contra una comerciante.

Además de la detención de Gilberto Gómez, también se detuvo a su familiar Jorge “N” y Karla Paola “N”, trabajadores de la Dirección de Desarrollo Económico, por los delitos de extorsión.

Alcalde de Puerto Aventuras, Quintana Roo, es detenido por extorsión

La FGE de Quintana Roo informó la detención de Gilberto Gómez, el alcalde por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Puerto Aventuras, bajo acusaciones de extorsión.

FGE de Quintana Roo detiene a Gilberto "N" por el delito de extorsión. (@FGEQuintanaRoo)

Información oficial apunta que la detención se logró tras el trabajo de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión y tras obtener la orden de aprehensión de un Juez de Control.

Según las detalles, Gilberto Gómez es acusado de haber extorsionado agravada contra una comerciante en este 2026, mandando a trabajadores del gobierno a cobrar o se les iba a “levantar”.

Trabajadores de Dirección de Desarrollo Económico de Puerto Aventuras también fueron detenidos

La denuncia en donde se acusa a Gilberto Gómez de extorsión, también se contempla a Jorge “N”, presunto familiar del alcalde, y Karla Paola “N”, ambos trabajadores de la Dirección de Desarrollo Económico.

En la denuncia informada por la FGE detalla que la misma víctima acusa que ambos servidores públicos acudían a su negocio en nombre de Gilberto Gómez a cobrarle para regularizarse. Sin embargo, también le pidieron dinero por trámites que debían ser gratuitos.

FGE de Quintana Roo detiene a Jorge "N" por el delito de extorsión. (@FGEQuintanaRoo)

FGE de Quintana Roo detiene a Karla Paola "N" por el delito de extorsión. (@FGEQuintanaRoo)

Aunque en algún momento la denunciante accedió a pagar, meses después Karla Paola “N” y Jorge “N” volvieron a buscarla para pedirle dinero e incluso acudieron con seis personas acusando que debía pagar o la “iban a levantar”.

Entre algunas de las amenazas, la denunciante también dice que le advirtieron que le quitarían su mercancía si no realizaba el pago.