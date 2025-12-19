A través de un video que compartió la gobernadora Rocío Nahle en sus redes sociales, la reconocida actriz, Salma Hayek, extendió una invitación para el Carnaval de Veracruz 2026.

“Quiero invitarlos a vivir el Carnaval más alegre del mundo, el Carnaval de Veracruz 2026, del 10 al 18 de febrero” Salma Hayek

A poco menos de 2 meses de la inauguración del Carnaval de Veracruz 2026, la actriz oriunda de dicha entidad y reconocida a nivel internacional, Salma Hayek, hizo una invitación para conocer la festividad.

Fue por medio de un video que compartió la gobernadora del estado, Rocío Nahle, que la nominada al Oscar invitó a todo las personas al evento que dijo, se trata del “Carnaval más alegre del mundo”.

De la misma forma, Salma Hayek informó en su mensaje, que la edición 2026 del carnaval veracruzano, se llevará a cabo durante la semana que corresponde del 10 al 18 de febrero.

Además, la actriz señaló que nadie se puede perder la festividad que calificó como una “fiesta de clase mundial”, por lo que reiteró la invitación para descubrir el evento de alegría en el estado de Veracruz.

Sobre el mensaje, Rocío Nahle reconoció a Salma Hayek por ser una actriz que a pesar de gozar de fama mundial, aseveró que conserva su amor y cariño por México y su natal Veracruz.

Christian Nodal, 12 de febrero 2026

Mon Laferte, el 14 de febrero 2026

Banda MS, el 16 de febrero 2026

Carlos Rivera, el 18 de febrero 2026

Nelson Kanzela, el 10 de febrero 2026, en el Zócalo de Veracruz