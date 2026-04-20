El torero Morante de la Puebla, con casi tres décadas de trayectoria, sufrió una grave cornada durante su participación en la corrida de toros de la Feria de Sevilla.

El ataque del cuarto toro de la tarde le provocó una herida en el margen anal posterior con una trayectoria de 10 centímetros, que lesionó parcialmente la musculatura esfinteriana y generó una perforación en la cavidad anal.

El diestro fue sometido a una cirugía de dos horas en la enfermería de la plaza de la Maestranza, donde médicos calificaron la lesión como “muy grave”.

Morante de la Puebla fue sometido a una cirugía anal de dos horas

Los reportes señalan que Morante de la Puebla fue sometido a una intervención quirúrgica que duró alrededor de dos horas tras contender en la lidia del cuarto toro en la Feria de Sevilla.

Según los médicos, se trata de una herida por asta de toro en el margen anal posterior, con una trayectoria de unos 10 centímetros, que lesionó parcialmente la musculatura esfinteriana anal.

Morante de la Puebla sufre cornada en la Feria de Sevilla (Efe)

La severidad de la cornada también provocó que el diestro Morante de la Puebla presentara una perforación de 1.5 centímetros en la cara posterior de la cavidad anal.

Como parte del tratamiento, los médicos procedieron a:

Lavar la herida

Reparar la pared rectal y del aparato esfinteriano

Establecer un drenaje aspirativo en el espacio postanal y retro rectal

Así ocurrió la cornada de Morante de la Puebla

La grave cornada ocurrió cuando Morante de la Puebla intentaba fijar con el capote al cuarto toro de la tarde, proveniente de la ganadería de García Jiménez.

En un instante de duda, el enorme animal —que ya tenía una oreja cortada— embistió al torero y le clavó el cuerno izquierdo a la altura del glúteo.