Cuitláhuac García: En Veracruz no hay presos políticos pero los políticos corruptos tienen que enfrentar la justicia

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García aseguró que no hay presos políticos en la entidad porque, por fortuna, “el régimen represor” ya terminó.

García afirmó que su gobierno está combatiendo lo que resta del anterior régimen, por lo que los políticos corruptos tienen que enfrentar la justica.

El gobernador aclaró que no va a dejar de insistir en que los políticos corruptos respeten a las autoridades y sean juzgados por sus delitos.

“Presos políticos no. Por fortuna no hay, ya el régimen represor pasó. Estamos combatiendo lo que podría restar de él, sin embargo, aquí en Veracruz, ahora se respetan las autoridades locales, se respetan los diferentes actores políticos. Lo que sí, no vamos a dejar de insistir es que aquellos políticos corruptos tendrán que, alguna ocasión, verse ante la justicia...por lo tanto no hay y no habrá presos políticos en Veracruz”

Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz